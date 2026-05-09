¿SAT puede congelar cuentas con más de 50 mil pesos? Esto dice la ley tras rumores de TikTok

En los últimos días, en redes sociales como TikTok, comenzaron a viralizarse publicaciones asegurando que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) daría inicio a la llamada "Ley Moneda Digital Obligatoria 2026", que permitiría congelar cuentas bancarias con más de 50 mil pesos mexicanos sin previo aviso.

Esto provocó que miles de usuarios comenzaran a preocuparse por la estabilidad y seguridad de sus cuentas digitales, las cuales en la actualidad suelen ser más comunes que los ahorros en efectivo.

Rápidamente, diferentes usuarios y sitios especializados se pusieron en marcha para tratar de encontrar más datos sobre la supuesta ley; sin embargo, se confirmó que tal medida es completamente falsa, ya que en México, de momento, no existe ninguna norma federal que avale el bloqueo de cuentas en automático solo por manejar cantidades superiores a 50 mil pesos.

Tras indagar en la información oficial del SAT y el Gobierno de México, se determinó que en estos no hay presencia oficial de la llamada "Ley de Moneda Digital Obligatoria 2026", ni ninguna legislación o código federal que autorice el cierre de cuentas solo por mantener cierta cantidad de dinero.

¿Existe una ley que permita congelar cuentas bancarias por tener más de 50 mil pesos?

La “norma” que se volvió popular en redes surgió a raíz de las nuevas medidas del Gobierno Federal, las cuales buscan fortalecer el sistema de pagos digitales en el país; sin embargo, esto no implica directamente que todos los recursos deban convertirse en moneda digital , ni que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga permitido bloquearlas.

Es cierto que sí existen algunas situaciones específicas en las que el SAT tiene autoridad para intervenir y, en caso de ser factible, inmovilizar cuentas bancarias; sin embargo, para ello se requiere que cumplan con características específicas.

El organismo tiene facultades legales para bloquear depósitos bancarios siempre y cuando exista un crédito fiscal exigible, falta de pago de impuestos, garantías insuficientes ante una deuda fiscal, procedimientos administrativos activos, entre otros.

Esto con base en el Código Fiscal de la Federación; no obstante, la medida no puede llevarse a cabo de manera secreta o sin conocimiento del titular, ya que, por cualquier motivo, el SAT está obligado a informar tanto al contribuyente como al banco.

Además, lo que se bloquea es únicamente el monto o la cantidad relacionada al crédito fiscal y sus accesorios; no es posible inmovilizar la cuenta completa.

¿En qué casos sí pueden bloquear cuentas bancarias en México?

Parte de la confusión en redes también se debe al reciente mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual permite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas con indicios de delitos financieros como lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones sospechosas o financiamiento ilícito. Pero esto no incluye a cualquier persona que tenga más de 50 mil pesos en su cuenta, ya que debe haber pruebas o hallazgos sólidos.

El SAT recordó a todos los contribuyentes que, siempre y cuando se cumplan las obligaciones fiscales y se mantenga el orden con todas las normas establecidas, no hay motivo para preocuparse o para que el organismo solicite una aclaración.

La agencia recomendó declarar los ingresos correctamente, guardar comprobantes de transferencias, evitar depósitos sin justificación, consultar regularmente el buzón tributario y atender las notificaciones oficiales para prevenir posibles llamadas de atención o sanciones.

Hasta el momento, las autoridades fiscales no han anunciado ninguna ley relacionada con una supuesta “Moneda Digital Obligatoria 2026”, por lo que especialistas recomiendan verificar la información antes de compartir publicaciones virales que puedan generar desinformación o alarma entre los usuarios.

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