La Junta de Gobierno de Banco de México aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo para llevarla a un nivel de 6.50% en la tercera decisión monetaria del año.

La decisión se da en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, donde la inflación general disminuyó de 4.63% en la primera quincena de marzo a 4.45% en abril.

Entre los argumentos que se tomaron en cuenta para aplicar este recorte está el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía mundial, el cual consideran incierto y dependerá de su duración e intensidad. Además, señalaron que, en el primer trimestre de 2026, la actividad económica registró una contracción.

Israel Macías, académico y economista de la Universidad Panamericana, señaló que este último punto es el principal factor de la decisión de Banxico, porque se necesita que la economía mexicana “se reactive”, al considerar que está en un punto muerto, sin crecimiento.

“La manera de tratar de revivir tanto el consumo como la inversión es este último episodio de recorte de tasas”, dijo.

De acuerdo con la estimación del INEGI, el PIB habría registrado una contracción de 0.8% en el primer trimestre del año, desempeño que, de confirmarse en la lectura final del 22 de mayo, implicaría que la economía solo podría aspirar a alcanzar un avance de entre 1 y 1.2% .

El académico consideró que, para el gobierno, la decisión es una buena noticia porque significa que se reducirá la cantidad de intereses que debe pagar por la deuda pública, la cual está proyectada para este año en más de un billón de pesos, lo que representa alrededor de uno de cada 10 pesos que se van a gastar por parte del gobierno mexicano.

“Significa que el gobierno va a tener que pagar una tasa de interés menor por toda la deuda pública que está pidiendo. El gobierno federal se ha estado endeudando a una velocidad de 83 millones de pesos por hora”.

Pero, ¿qué representa para el resto de la población? Israel Macías explicó que no se verán cambios en las tasas de interés de productos como los créditos de vivienda, hipotecarios, automotrices o tarjetas de crédito , por lo que la situación seguiría igual: “Para la gente que debe dinero no va a representar una ganancia visible o significativa”, comentó.

La afectación será, desde su punto de vista, para las personas que suelen ahorrar dinero, ya que, por esta razón, sus ganancias por ahorros serán menores.

El ciclo de recortes del banco central en la tasa inició en marzo de 2024, cuando la redujeron desde 11.25% y, por ello, se mantuvo durante 11 meses en 11%. Desde entonces, rebajaron la tasa en 475 puntos base en 15 movimientos, de los cuales poco más del 60% fueron aplicados durante el año pasado.

Pese a ello, Israel Macías consideró que ya no habrá posibilidades de seguir recortando las tasas de interés, al recordar que la inflación en el país representa un impedimento debido al alza de precios en productos y servicios como los alimentos, ya que la inflación es más cercana al 5%, pese a que la meta de Banxico es que se ubique en 3%.

El problema se agrava cuando la inflación, en el caso de los alimentos, llega hasta el 8%, según comentó.

SV