El peso mexicano terminó la semana con un avance cercano al 1.5%, favorecido principalmente por la pérdida de fuerza del dólar estadounidense y un mejor ánimo en el mercado local. No obstante, el comportamiento del tipo de cambio USD/MXN seguirá condicionado por un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y episodios de aversión al riesgo, además de la publicación de indicadores económicos relevantes en México durante los próximos días.

En la sesión más reciente, el dólar se intercambió al cierre en un promedio de 17.37 pesos por unidad, lo que representó una variación marginal de 0.03% respecto a los 17.36 pesos registrados en la jornada anterior, de acuerdo con información de Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa estadounidense acumula una caída de 1.18%, mientras que en comparación anual mantiene un retroceso más pronunciado, del 15.03%, reflejando una tendencia de debilidad sostenida frente al peso.

En cuanto a su desempeño inmediato, el tipo de cambio rompió una racha de tres sesiones consecutivas con la misma dirección. Por otro lado, los niveles de volatilidad observados se ubicaron claramente por debajo del promedio registrado en el último año, lo que sugiere un mercado cambiario más estable de lo que se había observado recientemente.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

