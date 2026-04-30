Jueves, 30 de Abril 2026

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Listado completo de cabinas de registro a Pensión Bienestar en Jalisco en mayo 2026

Los registros a las Pensiones Bienestar iniciaron este lunes 27 de abril y concluirán el domingo 3 de mayo

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Más de 900 mil personas pertenecen a la Pensión para Adultos Mayores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Más de 900 mil personas pertenecen a la Pensión para Adultos Mayores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar son de los programa sociales más importantes del Gobierno de México, y los días de registro en Jalisco casi terminan. Estos programas ofrecen ayuda económica a sectores vulnerables de la población, y miles de personas ya gozan de sus beneficios.

Los registros iniciaron este lunes 27 de abril y concluirán el domingo 3 de mayo, es decir, quedan muy pocos días para inscribirse y a continuación te contamos cuales son los módulos alrededor del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Estos son los sectores que se pueden registrar

Para ser uno de los miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, es necesario mantenerse atento a los periodos de registro, pues estos suelen ser cada cierto tiempo y no muchos lo toman en cuenta, retrasando el acceso a los programas.

Como ya se mencionó, la inscripción actual es solo para los siguientes grupos de personas:

  • Pensión Mujeres Bienestar: Va dirigido a mujeres entre 60 a 64 años, quienes reciben la cantidad de 3 mil 100 pesos por bimestre.
  • Pensión para Adultos Mayores: Está enfocado a personas de 65 años en adelante, con un apoyo de 6 mil 400 pesos por bimestre.

Actualmente, alrededor de 200 mil personas forman parte del Programa Mujeres Bienestar, y más de 900 mil personas pertenecen a la Pensión para Adultos Mayores.

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Estos son los módulos dispersados por el AMG

  • Tonalá: Calle Independencia #233, colonia Tonalá Centro. CP: 45400
  • San Pedro Tlaquepaque: Calle Donato Guerra #160, colonia Tlaquepaque Centro. CP: 45500
  • Guadalajara: Calle Gigantes #2969, colonia San Andrés. CP: 44810.
  • Zapopan: Avenida Arco Pertinax, colonia Arcos de Zapopan 2a Sección. CP: 45130.
  • Tlajomulco de Zúñiga: Circuito Metropolitano Sur, colonia San Miguel Cuyutlán. CP: 45660

Estos módulos operan de lunes a domingo, de las 10:00 a.m. a as 4:00 p.m., hasta el 3 de mayo.

¿Cuáles son los documentos solicitados para registrarse?

Las personas interesadas en los programas deberán presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP impresa
  • Acta de nacimiento legible
  • Teléfono de contacto

También pueden registrar a una persona auxiliar que les ayude a realizar los trámites, y debe presentar exactamente los mismos documentos.

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