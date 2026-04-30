La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar son de los programa sociales más importantes del Gobierno de México, y los días de registro en Jalisco casi terminan. Estos programas ofrecen ayuda económica a sectores vulnerables de la población, y miles de personas ya gozan de sus beneficios.Los registros iniciaron este lunes 27 de abril y concluirán el domingo 3 de mayo, es decir, quedan muy pocos días para inscribirse y a continuación te contamos cuales son los módulos alrededor del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).Para ser uno de los miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, es necesario mantenerse atento a los periodos de registro, pues estos suelen ser cada cierto tiempo y no muchos lo toman en cuenta, retrasando el acceso a los programas.Como ya se mencionó, la inscripción actual es solo para los siguientes grupos de personas:Actualmente, alrededor de 200 mil personas forman parte del Programa Mujeres Bienestar, y más de 900 mil personas pertenecen a la Pensión para Adultos Mayores.Estos módulos operan de lunes a domingo, de las 10:00 a.m. a as 4:00 p.m., hasta el 3 de mayo.Las personas interesadas en los programas deberán presentar los siguientes documentos:También pueden registrar a una persona auxiliar que les ayude a realizar los trámites, y debe presentar exactamente los mismos documentos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL