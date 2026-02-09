Bolsa Mexicana alcanza máximo histórico en una jornada de ganancias globales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este lunes una ganancia del 0.99 % que impulsó su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a escalar hasta las 71 mil 509.45 unidades para un nuevo máximo histórico, en una jornada con avances generalizados en el mundo.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado viernes 6 de febrero cuando alcanzó 70 mil 809.57 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante un optimismo sobre los datos que se publicarán en la semana, resaltando el reporte de empleo de enero de Estados Unidos el próximo 11 de febrero", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0.99 %, alcanzando un nuevo máximo histórico de 71 mil 509.45 unidades".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (+4.28 %), Gentera (+4.09 %), Vesta (+3.81 %), Orbia Advance (+3.71 %) y Gruma (+3.08 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este lunes el mercado mexicano registró un repunte y con este avance, las ganancias en lo que va de febrero ascendieron a +5.8 % y las del año a +11.2 %.

"Por emisora, 27 de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.34 % frente al dólar, al cotizar en 17.2 unidades por billete verde, frente a los 17.26 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 172.8 millones de títulos por un importe de 16.998 millones de pesos.

De las 705 firmas que cotizaron en la jornada, 425 terminaron con sus precios al alza, 261 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cervecera Anheuser-Busch Inbev (ANB) con el 12.07 %; de la corporación de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 4.28 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 4.09 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -8.75 %; de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -7.09 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -5.72 %.

MF