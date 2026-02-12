Cierre del dólar HOY: Peso mexicano consolida su avance pese al rebote del dólar

El peso mexicano hiló su quinta jornada consecutiva de fortalecimiento frente al dólar , extendiendo una tendencia positiva en medio de una actividad económica moderada tanto en México como en Estados Unidos.

No obstante, al cierre de la sesión de este jueves 12 de febrero de 2026, la moneda estadounidense se cotizó en promedio en 17.22 pesos, un ligero repunte del 0.2% respecto a los 17.18 pesos del día anterior, según datos de Dow Jones Market Data.

Aun con ese ajuste, el dólar acumula una pérdida semanal de 1.66% y, en la comparación anual, su valor frente al peso sigue 14.72% por debajo. El comportamiento muestra que la divisa mexicana mantiene una posición firme dentro del mercado cambiario, beneficiada por la estabilidad macroeconómica local y la menor presión inflacionaria en ambos países.

El movimiento de esta jornada revierte la baja marginal del 0.02% registrada previamente, reflejando la falta de consistencia en los impulsos del dólar. En cuanto a la volatilidad, durante la última semana alcanzó 11.23%, cifra que supera el promedio anual de 8.86%, lo que indica fluctuaciones más marcadas de lo habitual en el cruce USD/MXN.

En conjunto, el peso continúa mostrando resiliencia y atractivo para los inversionistas, incluso frente a las variaciones momentáneas del billete verde.

El peso se fortalece por el atractivo del “carry trade”

La resiliencia del peso mexicano en este arranque de 2026 se fundamenta en la divergencia de las políticas monetarias. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha seguido la hoja de ruta planteada en su 'dot plot' de finales de 2024, que proyectaba una tasa de fondos federales descendiendo hacia el rango del 2.9% al 3.0% para 2026, el Banco de México ha mantenido una postura más restrictiva.

Este diferencial de tasas continúa ofreciendo un 'carry trade' atractivo para los inversionistas globales, quienes buscan rendimientos en pesos ante el abaratamiento del costo del dinero en la economía estadounidense

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

