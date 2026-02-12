Si bien la mayoría de pensionados del IMSS e ISSSTE están exentos de rendir cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), hay casos muy específicos donde debe cumplimentarse en pago de impuestos; en esta nota te los revelamos.

Dado que muchos de los pensionados son adultos mayores, en normal que algunos se pregunten si es obligatorio que o no pagar impuestos sobre sus respectivos ingresos. Y es que, a pesar de que el SAT trata de ser claro con sus leyes, hay un límite determinado en los ingresos que se perciben, los cuales sí pueden obligar a responsabilidades fiscales.

Estos son los jubilados que deben pagar impuestos al SAT

Con base en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pensiones que otorgan el IMSS y el ISSSTE están libres de ISR hasta un tope equivalente a 15 UMA diarias. Para 2026, ese límite equivale aproximadamente a 53 mil 493.30 pesos mensuales.

En términos prácticos, si una persona jubilada percibe una pensión mensual igual o inferior a esa cantidad, no tiene que pagar impuesto por ese ingreso.

Pero, pero, pero, cuando el monto mensual rebasa ese límite —ya sea por recibir una pensión más alta o por contar con ingresos adicionales como rentas, honorarios, actividad empresarial o rendimientos de inversiones— sí existe la obligación de declarar y, en su caso, cubrir el impuesto.

Por ejemplo, si un pensionado recibe 60 mil pesos al mes, solo la parte que excede el monto exento (6 mil 506.70) estaría sujeta al pago de ISR. De igual forma, si además de la pensión obtiene ingresos por arrendamiento u otra actividad económica, deberá cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT.

