SAT Móvil: para qué sirve la app y cómo usarla

El pasado mes de junio, el SAT publicó sobre la aplicación SAT Móvil, una herramienta para que las personas contribuyentes realicen trámites fiscales desde su celular sin necesidad de acudir a una oficina.La app del SAT está disponible desde entonces de forma gratuita para Android y iOS, y permite consultar información, presentar declaraciones y gestionar documentos oficiales con mayor rapidez y seguridad.SAT Móvil es la aplicación oficial del SAT diseñada para facilitar el acceso a trámites y servicios fiscales. Su objetivo es ofrecer a los usuarios un espacio personalizado donde puedan consultar documentos, generar contraseñas, revisar mensajes del Buzón Tributario y dar seguimiento a obligaciones fiscales desde el celular o tablet.Entre los principales servicios disponibles, según el portal oficial del SAT, destacan:Para utilizar la app SAT Móvil de forma correcta, es necesario seguir los pasos establecidos por la autoridad fiscal:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF