SAT Móvil: para qué sirve la app y cómo usarla

El pasado mes de junio, el SAT publicó sobre la aplicación SAT Móvil, una herramienta para que las personas contribuyentes realicen trámites fiscales desde su celular sin necesidad de acudir a una oficina.

La app del SAT está disponible desde entonces de forma gratuita para Android y iOS, y permite consultar información, presentar declaraciones y gestionar documentos oficiales con mayor rapidez y seguridad.

¿Para qué sirve la app SAT Móvil?

SAT Móvil es la aplicación oficial del SAT diseñada para facilitar el acceso a trámites y servicios fiscales. Su objetivo es ofrecer a los usuarios un espacio personalizado donde puedan consultar documentos, generar contraseñas, revisar mensajes del Buzón Tributario y dar seguimiento a obligaciones fiscales desde el celular o tablet.

Entre los principales servicios disponibles, según el portal oficial del SAT, destacan:

Consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

Obtener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Presentar declaraciones provisionales o definitivas y declaración anual para personas físicas.

Consultar, descargar y guardar los acuses de las declaraciones anuales presentadas.

Consultar los mensajes de interés de Buzón Tributario.

Habilitar las notificaciones para saber si te llega un mensaje de interés en Buzón Tributario.

Generar o actualizar la Contraseña.

Consultar los datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen fiscal, obligaciones y actividades económicas.

Disponer de información sobre el certificado de tu e.firma vigente o más reciente e históricos y Certificados de Sello Digital activos.

Descargar otras aplicaciones móviles del SAT como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso.

Consultar otros servicios como citas, generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificador de códigos para conocer la autenticidad de un documento emitido por el SAT, recibir alertas con el número de actualizaciones a tu información, entre otros.

La aplicación también brinda orientación y acompañamiento a través de Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT y tutoriales integrados.

Cómo usar SAT Móvil paso a paso

Para utilizar la app SAT Móvil de forma correcta, es necesario seguir los pasos establecidos por la autoridad fiscal:

Contar con conexión a internet.

Descargar la app SAT Móvil desde las tiendas oficiales (iOs y apple)

Aceptar los términos y condiciones de uso después de la instalación.

Ingresar el RFC y la Contraseña activa para acceder a un espacio personalizado y seguro.

Una vez dentro, se puede navegar por los distintos módulos para realizar trámites, revisar información fiscal o descargar documentos oficiales.

