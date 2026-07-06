SAT despliega oficina móvil: ruta semanal con ubicaciones, días y horarios

Como parte de su estrategia para acercar los servicios fiscales a más contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la instalación de 47 módulos itinerantes en distintos municipios del país donde el acceso a estos trámites suele ser limitado por la distancia o la falta de oficinas.La jornada, organizada por el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se llevará a cabo del 6 al 10 de julio mediante el programa Oficina Móvil, con el que se prevé brindar atención a aproximadamente 5 mil 500 personas.En estos módulos, los contribuyentes podrán realizar diversos trámites sin necesidad de agendar una cita, entre ellos:Para facilitar el acceso a la población, los módulos serán instalados en universidades, empresas, ferias de empleo y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar estos servicios a personas que viven en zonas alejadas o con poca infraestructura.Los módulos itinerantes recorrerán diferentes estados del país durante la semana. Estas son algunas de las sedes y fechas confirmadas:ChihuahuaJalisco PueblaQuerétaroQuintana RooSan Luis PotosíVeracruzBaja CaliforniaTabascoCiudad de MéxicoGuanajuatoEstado de MéxicoTlaxcalaCampecheCoahuilaHidalgoNayaritOaxacaSinaloaTamaulipasMichoacánSinaloaNuevo LeónSonoraAunque las fechas varían según la sede, el SAT informó que, de manera general, los módulos brindarán servicio de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes atenderán de 9:00 a 15:00 horas.Si deseas conocer el módulo más cercano a tu domicilio o verificar las fechas en las que estará disponible en tu municipio, puedes consultar el calendario oficial del programa Oficina Móvil en https://www.sat.gob.mx/minisitio/OficinaMovil/index.html .Solo debes seleccionar tu estado para acceder a la información correspondiente.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP