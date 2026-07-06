Lunes, 06 de Julio 2026

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SAT despliega oficina móvil: ruta semanal con ubicaciones, días y horarios

Las Oficinas Móviles del SAT llegarán a universidades, empresas y ferias de empleo en varios Estados de la República 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Los módulos itinerantes permitirán realizar trámites fiscales sin trasladarse a una oficina del SAT. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Los módulos itinerantes permitirán realizar trámites fiscales sin trasladarse a una oficina del SAT. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Como parte de su estrategia para acercar los servicios fiscales a más contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la instalación de 47 módulos itinerantes en distintos municipios del país donde el acceso a estos trámites suele ser limitado por la distancia o la falta de oficinas.

La jornada, organizada por el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se llevará a cabo del 6 al 10 de julio mediante el programa Oficina Móvil, con el que se prevé brindar atención a aproximadamente 5 mil 500 personas.

En estos módulos, los contribuyentes podrán realizar diversos trámites sin necesidad de agendar una cita, entre ellos:

  • Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
  • Obtención o renovación de la e.firma.
  • Orientación para emitir facturas electrónicas.
  • Impresión de la Constancia de Situación Fiscal.
  • Asesoría para habilitar el Buzón Tributario.
  • Apoyo para activar o actualizar los medios de contacto del Buzón Tributario.

Para facilitar el acceso a la población, los módulos serán instalados en universidades, empresas, ferias de empleo y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar estos servicios a personas que viven en zonas alejadas o con poca infraestructura.

¿En qué dónde estarán los módulos del SAT?

Los módulos itinerantes recorrerán diferentes estados del país durante la semana. Estas son algunas de las sedes y fechas confirmadas:

Chihuahua

  • Grupo Yazaki (6 y 7 de julio)
  • Infonavit Chihuahua (9 y 10 de julio)

Jalisco 

  • Mixtlán (6 y 7 de julio)

Puebla

  • Universidad Tecnológica de Oriental (del 6 al 10 de julio)
  • Universidad Politécnica Metropolitana (7 y 8 de julio)

Querétaro

  • Arroyo Seco, Concá (6 al 9 de julio)

Quintana Roo

  • Playa del Carmen y Cancún, Canacintra (6 al 10 de julio)

San Luis Potosí

  • Cárdenas (6 al 10 de julio)

Veracruz

  • Cotaxtla y Las Choapas (6 al 10 de julio)

Baja California

  • San Felipe (7 al 9 de julio)
  • Tijuana (9 y 10 de julio)
  • San Quintín (del 6 al 10 de julio)

Tabasco

  • Cunduacán (7 y 8 de julio)

Ciudad de México

  • Cámara de Diputados (8 de julio)

Guanajuato

  • San Miguel de Allende (8 y 9 de julio)

Estado de México

  • Tianguistenco (8 de julio)
  • Ixtlahuaca (7 de julio)
  • Lerma (9 de julio, con servicios limitados)

Tlaxcala

  • San José Teacalco (8 de julio)

Campeche

  • Escárcega (9 y 10 de julio)

Coahuila

  • Candela y una empresa en Piedras Negras (9 de julio).

Hidalgo

  • Pachuca (9 de julio)

Nayarit

  • Tepic (9 de julio)

Oaxaca

  • Tlaxiaco (9 de julio)

Sinaloa

  • Mazatlán (9 de julio)

Tamaulipas

  • Reynosa (9 de julio)
  • Tula (del 6 al 10 de julio)
  • Nuevo Laredo (6 de julio)
  • Ciudad Madero (8 de julio)
  • Ciudad Mante (9 de julio)

Michoacán

  • Tangamandapio (10 de julio)
  • Tumbiscatío (8 de julio)

Sinaloa

  • Navolato (6 y 7 de julio)
  • El Fuerte (8 de julio)

Nuevo León

  • Juárez y Santa Catarina (8 de julio)
  • CAINTRA (9 de julio)

Sonora

  • Álamos (8 de julio, sin servicio de e.firma).

¿Cuál será el horario de atención?

Aunque las fechas varían según la sede, el SAT informó que, de manera general, los módulos brindarán servicio de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes atenderán de 9:00 a 15:00 horas.

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Si deseas conocer el módulo más cercano a tu domicilio o verificar las fechas en las que estará disponible en tu municipio, puedes consultar el calendario oficial del programa Oficina Móvil en https://www.sat.gob.mx/minisitio/OficinaMovil/index.html .Solo debes seleccionar tu estado para acceder a la información correspondiente.

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