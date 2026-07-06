SAT despliega oficina móvil: ruta semanal con ubicaciones, días y horarios

Como parte de su estrategia para acercar los servicios fiscales a más contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la instalación de 47 módulos itinerantes en distintos municipios del país donde el acceso a estos trámites suele ser limitado por la distancia o la falta de oficinas.

La jornada, organizada por el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se llevará a cabo del 6 al 10 de julio mediante el programa Oficina Móvil, con el que se prevé brindar atención a aproximadamente 5 mil 500 personas.

En estos módulos, los contribuyentes podrán realizar diversos trámites sin necesidad de agendar una cita, entre ellos:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Obtención o renovación de la e.firma.

Orientación para emitir facturas electrónicas.

Impresión de la Constancia de Situación Fiscal.

Asesoría para habilitar el Buzón Tributario.

Apoyo para activar o actualizar los medios de contacto del Buzón Tributario.

Para facilitar el acceso a la población, los módulos serán instalados en universidades, empresas, ferias de empleo y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar estos servicios a personas que viven en zonas alejadas o con poca infraestructura.

¿En qué dónde estarán los módulos del SAT?

Los módulos itinerantes recorrerán diferentes estados del país durante la semana. Estas son algunas de las sedes y fechas confirmadas:

Chihuahua

Grupo Yazaki (6 y 7 de julio)

Infonavit Chihuahua (9 y 10 de julio)

Jalisco

Mixtlán (6 y 7 de julio)

Puebla

Universidad Tecnológica de Oriental (del 6 al 10 de julio)

Universidad Politécnica Metropolitana (7 y 8 de julio)

Querétaro

Arroyo Seco, Concá (6 al 9 de julio)

Quintana Roo

Playa del Carmen y Cancún, Canacintra (6 al 10 de julio)

San Luis Potosí

Cárdenas (6 al 10 de julio)

Veracruz

Cotaxtla y Las Choapas (6 al 10 de julio)

Baja California

San Felipe (7 al 9 de julio)

Tijuana (9 y 10 de julio)

San Quintín (del 6 al 10 de julio)

Tabasco

Cunduacán (7 y 8 de julio)

Ciudad de México

Cámara de Diputados (8 de julio)

Guanajuato

San Miguel de Allende (8 y 9 de julio)

Estado de México

Tianguistenco (8 de julio)

Ixtlahuaca (7 de julio)

Lerma (9 de julio, con servicios limitados)

Tlaxcala

San José Teacalco (8 de julio)

Campeche

Escárcega (9 y 10 de julio)

Coahuila

Candela y una empresa en Piedras Negras (9 de julio).

Hidalgo

Pachuca (9 de julio)

Nayarit

Tepic (9 de julio)

Oaxaca

Tlaxiaco (9 de julio)

Sinaloa

Mazatlán (9 de julio)

Tamaulipas

Reynosa (9 de julio)

Tula (del 6 al 10 de julio)

Nuevo Laredo (6 de julio)

Ciudad Madero (8 de julio)

Ciudad Mante (9 de julio)

Michoacán

Tangamandapio (10 de julio)

Tumbiscatío (8 de julio)

Sinaloa

Navolato (6 y 7 de julio)

El Fuerte (8 de julio)

Nuevo León

Juárez y Santa Catarina (8 de julio)

CAINTRA (9 de julio)

Sonora

Álamos (8 de julio, sin servicio de e.firma).

¿Cuál será el horario de atención?

Aunque las fechas varían según la sede, el SAT informó que, de manera general, los módulos brindarán servicio de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes atenderán de 9:00 a 15:00 horas.

También puedes leer: Fonacot ofrece crédito accesible para trabajadores que buscan consolidar sus deudas

Si deseas conocer el módulo más cercano a tu domicilio o verificar las fechas en las que estará disponible en tu municipio, puedes consultar el calendario oficial del programa Oficina Móvil en https://www.sat.gob.mx/minisitio/OficinaMovil/index.html .Solo debes seleccionar tu estado para acceder a la información correspondiente.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP