Precio del dólar hoy en México: cierra en 17.38 pesos; así va el pronóstico para el tipo de cambio en 2026

El peso mexicano volvió a mostrar fortaleza frente al dólar al cierre de la jornada. La divisa estadounidense terminó cotizando en 17.38 pesos por unidad, lo que representa una baja de 0.56% respecto al cierre previo de 17.48 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Con este resultado, la moneda mexicana mantiene una tendencia favorable, mientras los mercados continúan atentos a factores como la política monetaria de Estados Unidos, el desempeño de la economía nacional y las expectativas sobre el tipo de cambio para el resto del año.

El dólar acumula pérdidas frente al peso

Durante la última semana, el dólar registró una caída de 0.63% frente al peso mexicano.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, el retroceso es aún mayor, al acumular una depreciación anual de 7.27%, reflejando el fortalecimiento que ha mostrado la moneda mexicana en los últimos meses.

El mercado cambiario muestra mayor estabilidad

En las últimas sesiones, el tipo de cambio ha mantenido una tendencia descendente, favoreciendo al peso.

Además, la volatilidad del mercado se ubicó en 5.27%, una cifra inferior al promedio de referencia de 7.55%, lo que indica un entorno de menor incertidumbre y mayor estabilidad para el mercado cambiario en el corto plazo.

¿Qué factores podrían mover el dólar durante 2026?

Especialistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio seguirá dependiendo de diversos factores nacionales e internacionales.

Entre los elementos que podrían fortalecer al peso destacan:

La llegada de nuevas inversiones derivadas del nearshoring.

La entrada de divisas por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El crecimiento de la economía mexicana.

La renegociación del T-MEC.

Las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Las futuras decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

En caso de que el banco central estadounidense continúe reduciendo las tasas durante 2026, algunos analistas consideran que el dólar podría perder fuerza frente a otras monedas, incluido el peso mexicano.

Pronóstico del dólar para el cierre de 2026

Las proyecciones de instituciones financieras y organismos económicos mantienen un escenario de moderada depreciación del peso hacia el cierre de 2026.

Las estimaciones actuales ubican el tipo de cambio entre 19.30 y 20.50 pesos por dólar, de acuerdo con distintos análisis:

Secretaría de Hacienda: 19.70 pesos por dólar.

Banorte: 19.30 pesos.

Analistas consultados por el Banco de México: entre 20.00 y 20.50 pesos.

Citi México: entre 19.50 y 20.20 pesos.

Aunque el peso continúa mostrando fortaleza en el corto plazo, los especialistas advierten que la evolución del contexto económico global y las decisiones de política monetaria seguirán siendo determinantes para el comportamiento del dólar durante los próximos meses.

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