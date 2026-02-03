Bolsa Mexicana sube en primera sesión de febrero

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó este martes un fuerte avance del 3.16 % en la primera sesión de febrero, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 69 mil 735.06 unidades, en una sesión con pérdidas entre los mercados del mundo.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió el pasado 28 de enero cuando se fijó en 69 mil 959.73 unidades. El repunte llega tras la subida acumulada del 5.12 % en enero.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 3.16 %, la mayor ganancia desde el 9 de abril del 2025", cuando avanzó un 4.39 %.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras Grupo México (+7.63 %), Pinfra (+6.01 %), Becle (+5.66 %), Arca Continental (+5.13 %) y América Móvil (+4.66 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este martes "tras la reanudación de operaciones en México, el IPC repuntó y con el avance el índice acumula ganancias de +8.4 % en lo que va de 2026".

"Por emisora, 29 de las 35 principales que integran el índice cerraron la sesión en terreno positivo", agregó.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.91 % frente al dólar, al cotizar en 17.26 unidades por billete verde, frente a los 17.42 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 287.4 millones de títulos por un importe de 42.982 millones de pesos.

De las 758 firmas que cotizaron en la jornada, 298 terminaron con sus precios al alza, 442 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado empresarial Grupo México (GMEXICO B), con el 7.63 %; de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA), con el 6.01 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 5.94 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -9.16 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -6,43 %, y de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el -4.19 %.

MF