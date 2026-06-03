SAT confirma que estos adultos mayores que cobran pensiones pagarán impuestos en junio 2026

Con el inicio de junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que un sector de adultos mayores que reciben pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE o de otros sistemas de seguridad social deberá pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que sus ingresos superen los límites establecidos por la ley.

Aunque existe la creencia de que todas las pensiones están exentas de impuestos, la legislación fiscal mexicana establece que este beneficio aplica únicamente hasta cierto monto. De acuerdo con las disposiciones vigentes, las pensiones quedan libres de ISR cuando no rebasan el equivalente a 15 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para el ejercicio fiscal 2026, esto significa que los jubilados que reciben menos de 49 mil 500 pesos mensuales por concepto de pensión no deberán realizar pagos por este impuesto. Sin embargo, quienes superen dicho umbral sí estarán sujetos a las obligaciones fiscales correspondientes.

¿Qué adultos mayores deberán pagar ISR?

Entre los adultos mayores que deberán pagar ISR se encuentran los pensionados con ingresos superiores al límite exento, así como quienes reciben dos o más pensiones que, en conjunto, rebasan el monto permitido por la ley. También están incluidos aquellos jubilados que, además de su pensión, obtienen ingresos adicionales por rentas, honorarios profesionales, actividades empresariales o inversiones.

En muchos casos, el descuento del impuesto se realiza de manera automática, ya que el IMSS y otras instituciones de seguridad social actúan como retenedores del ISR antes de depositar el recurso al beneficiario.

No obstante, especialistas advierten que los pensionados con diversas fuentes de ingresos deben verificar que sus obligaciones fiscales estén al día para evitar requerimientos por parte de la autoridad tributaria.

El SAT también recordó la importancia de mantener activo el Buzón Tributario y contar con la e.firma vigente, especialmente para quienes están obligados a presentar declaraciones o atender notificaciones relacionadas con su situación fiscal.

Asimismo, expertos recomiendan a los pensionados buscar orientación especializada para conocer las deducciones personales a las que tienen derecho, ya que gastos médicos, servicios dentales, enfermería, lentes graduados y gastos funerarios pueden ayudar a reducir la carga tributaria o incluso generar un saldo a favor.

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