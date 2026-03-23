SAT confirma que cobrará impuestos a quien reciba la Pensión IMSS y supere este límite en abril 2026

Con la llegada de un nuevo mes, miles de pensionados comienzan a revisar sus depósitos con atención, sin embargo, en abril de 2026 surge una duda clave que podría impactar directamente en sus ingresos.

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró que las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden estar sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero únicamente en casos específicos relacionados con el monto recibido.

¿El SAT cobrará impuestos a los pensionados del IMSS?

Aunque este ingreso es resultado de años de trabajo y se considera un derecho adquirido, la autoridad fiscal lo clasifica como una percepción gravable cuando supera ciertos límites establecidos por la ley. Para 2026, estos valores se actualizan conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que determina quiénes quedan exentos y quiénes deberán pagar impuestos.

De acuerdo con la legislación vigente, las pensiones están libres de ISR siempre que no excedan un tope equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA. Esto representa, para abril de 2026, un rango aproximado de entre 49 mil y 51 mil pesos mensuales.

En caso de rebasar este límite, el SAT no aplica el impuesto sobre la totalidad del ingreso, sino únicamente sobre el excedente. Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 55 mil pesos mensuales, solo deberá pagar ISR por los 5 mil pesos que superan el monto exento.

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¿Cuándo llega el pago de la Pensión IMSS en abril 2026?

A diferencia de quienes reciben pensión del ISSSTE, las y los jubilados del IMSS sí verán reflejado su depósito en pleno periodo vacacional. Según el calendario oficial del instituto, el pago correspondiente se realizará el miércoles 1 de abril de 2026.

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