SAT confirma los beneficios de pagar todos tus impuestos antes del próximo 30 de abril

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril de 2026 para presentar su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Cumplir con este trámite dentro del plazo permite evitar multas y recargos , además de acceder a beneficios como devoluciones de saldo a favor más rápidas y un mayor control sobre la información fiscal.

De acuerdo con la autoridad tributaria, quienes entreguen su declaración a tiempo pueden agilizar el proceso de devolución automática en caso de tener saldo a favor. El organismo también reiteró que las personas morales debieron cumplir con esta obligación a más tardar el 31 de marzo, mientras que la presentación de dictámenes de estados financieros, cuando aplica, vence el 15 de mayo.

Como apoyo para los contribuyentes, el SAT habilitó en su portal el simulador de la declaración anual , herramienta que permite revisar con anticipación la información precargada, como ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales. Con ello, los usuarios pueden detectar inconsistencias y conocer si deberán pagar impuestos o recibirán devolución antes de presentar el documento oficial.

El sistema incluye mejoras para facilitar el proceso, entre ellas el llenado del formulario por etapas para reducir errores, un desglose más detallado de ingresos exentos registrados en los comprobantes de nómina y un nuevo visor de retenciones para contribuyentes con actividades empresariales, arrendamiento, RESICO o plataformas digitales.

También se añadieron campos específicos para declarar intereses provenientes de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), herramientas para aplicar estímulos fiscales vinculados al Plan México y mensajes informativos que explican en tiempo real cómo afectan a la situación fiscal los cambios realizados en la información precargada.

Además, el sistema incorpora un apartado denominado “Sin clasificación” dentro de las deducciones personales , donde se concentrarán los comprobantes fiscales con inconsistencias para que el contribuyente pueda revisarlos y corregirlos antes de concluir su declaración.

SV