SAT: cómo realizar una videollamada para recibir orientación de trámites y servicios

Con el objetivo de facilitar el acceso a sus servicios y reducir la necesidad de acudir de manera presencial a sus oficinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a disposición de las personas contribuyentes la Oficina Virtual, un canal de atención que permite realizar diversos trámites y recibir asesoría en tiempo real mediante videollamada.

La Oficina Virtual del SAT está diseñada para brindar orientación personalizada a través de una persona asesora, quien atiende directamente a las y los usuarios sin que sea necesario trasladarse físicamente a una oficina. Este mecanismo busca agilizar procesos, ofrecer acompañamiento durante los trámites y acercar los servicios fiscales a más personas, tanto dentro como fuera del país.

De acuerdo con la información difundida, el funcionamiento de este servicio se basa en la realización de una videollamada, en la cual el personal del SAT orienta al contribuyente sobre el trámite o servicio solicitado. Esta modalidad permite resolver dudas, verificar información y dar seguimiento a distintos procesos administrativos de forma directa y en tiempo real.

Entre los trámites y servicios disponibles en la Oficina Virtual, se encuentra la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas, particularmente para quienes perciben ingresos por salarios, personas mexicanas que viven en el extranjero o quienes no cuentan con obligaciones fiscales. Este servicio facilita el registro inicial sin necesidad de acudir a una oficina.

Asimismo, se ofrece atención para realizar el cambio de domicilio fiscal, la corrección o modificación de nombre, así como la corrección o incorporación de la CURP. Estos trámites son fundamentales para mantener actualizada la información fiscal y evitar inconsistencias en los registros del SAT.

La Oficina Virtual también brinda apoyo en la entrega de constancias, asistencia para la generación o recuperación de contraseña, y orientación fiscal para resolver dudas generales relacionadas con obligaciones y derechos de las personas contribuyentes.

Otro de los servicios relevantes es la orientación para la renovación de la e.firma, tanto para personas físicas como para personas morales, un requisito indispensable para diversos trámites electrónicos ante el SAT y otras dependencias.

Con esta herramienta digital, el SAT refuerza su estrategia de atención remota, ofreciendo una alternativa práctica para quienes buscan realizar trámites fiscales o recibir asesoría sin desplazarse, manteniendo un contacto directo con personal especializado a través de medios tecnológicos.

