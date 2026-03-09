Bolsa Mexicana pierde y cae en cinco de las últimas seis sesiones

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0.63 % para sumar cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones para empujar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar hasta las 66 mil 890.27 unidades, en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, los índices cerraron con ganancias luego de que Trump anunciara que la guerra podría acabar pronto", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0.63 % para caer en cinco de las últimas seis sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 13 de enero", cuando se apuntó 66 mil 337.42 unidades.

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Liverpool (-3.04 %), Megacable (-2.96 %), Pinfra (-2.85 %), Sigma (-2.6 %) y Coca-Cola Femsa (-2.16 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que el IPC mexicano terminó la jornada con una baja y con ese movimiento, el rendimiento del año se sitúa en +4.02 %.

"A nivel empresarial, 9 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.73 % frente al dólar, al cotizar en 17.67 unidades por billete verde, frente a los 17.8 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 261 millones de títulos por un importe de 20.538 millones de pesos.

De las 648 firmas que cotizaron en la jornada, 235 terminaron con sus precios al alza, 388 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 4.55 %; de la cadena de supermercados LaComer (LACOMER UBC), con el 3.89 %, y del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 3.71 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5.58 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -4,38 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –4,11 %.

MF