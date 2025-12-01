SAT: Así puedes consultar tu clave RFC solo con el CURP

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a disposición de los contribuyentes una herramienta en línea que permite obtener la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) utilizando únicamente la Clave Única de Registro de Población (CURP). Este trámite está diseñado para personas físicas que requieren conocer su RFC de forma rápida, sencilla y sin necesidad de autenticación.

El objetivo principal es facilitar a los usuarios la consulta de su RFC ya registrado ante el SAT, empleando únicamente su CURP, lo que lo convierte en una alternativa práctica cuando se necesita esta información de inmediato.

¿Quién puede usarlo?

Personas físicas que quieran conocer o recuperar su clave RFC.

No se necesita e.firma, contraseña ni ningún método de acceso adicional.

¿Cuándo se puede realizar?

El trámite está disponible en cualquier momento en línea, lo que permite consultarlo justo cuando el contribuyente lo requiera.

Pasos para consultar tu RFC con la CURP:

Oprimir el botón “Iniciar” del trámite correspondiente en el portal del SAT.

Capturar la información solicitada, principalmente la CURP.

Dar clic en “Enviar” para obtener la clave RFC registrada.

Este servicio representa una opción accesible para quienes necesitan su RFC de forma rápida, ya sea para trámites laborales, fiscales o administrativos.

