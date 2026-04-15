Cada año, miles de contribuyentes en Guadalajara y en el resto de la República Mexicana dejan dinero sobre la mesa por desconocer las reglas básicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La falta de educación financiera provoca que muchos ciudadanos paguen más impuestos de los que realmente les corresponden por ley .

Aunque la gran mayoría de las personas sabe que los honorarios médicos tradicionales son deducibles, existen otros gastos diarios que pasan completamente desapercibidos. Los expertos en contabilidad siempre aprovechan estos rubros ocultos para maximizar el saldo a favor de sus clientes durante la temporada de impuestos.

¿Qué son exactamente las deducciones personales y por qué te convienen tanto en tu día a día?

Las deducciones personales son gastos específicos que la ley te permite restar de tus ingresos acumulables al momento de presentar tu Declaración Anual del ISR . Este beneficio fiscal está diseñado para proteger la economía de las personas físicas que tributan bajo regímenes como sueldos y salarios o servicios profesionales.

Esto significa que, al reportar estos pagos de manera correcta, tu base gravable disminuye significativamente . Como resultado, el cálculo final puede generar un saldo a favor que la autoridad fiscal te depositará directamente en tu cuenta bancaria, brindándote un alivio económico muy necesario a mitad de año.

Los secretos del contador: Gastos cotidianos que olvidabas deducir y que valen oro

Atención psicológica y nutricional : Cuidar tu salud mental y física tiene excelentes beneficios fiscales que pocos aprovechan. Los honorarios de psicólogos y nutriólogos son totalmente deducibles, siempre y cuando estos especialistas cuenten con su título profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes.

Intereses de tu crédito hipotecario : Si compraste una casa y tienes un crédito vigente con el Infonavit, Fovissste o cualquier institución bancaria, estás de suerte. Los intereses reales que pagas cada mes por tu vivienda son deducibles y suelen representar una de las cantidades más fuertes a tu favor.

Lentes ópticos y educación privada : Los anteojos graduados para corregir problemas visuales entran en la lista de beneficios. Asimismo, las colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato son clave para aumentar tu devolución, recordando que cada nivel educativo tiene un límite anual específico que va desde los 12 mil 900 hasta los 24 mil 500 pesos.

¿Cómo asegurar que el SAT acepte tus facturas sin rechazos ni contratiempos?

El error más común y costoso de los contribuyentes es pagar sus consultas o servicios en efectivo . Para que un gasto sea considerado válido por la autoridad, debes utilizar forzosamente una tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica o un cheque nominativo a tu nombre.

Además del método de pago, es absolutamente indispensable solicitar tu factura electrónica (CFDI) en el momento del servicio. Debes asegurarte de que tu RFC esté escrito correctamente y que el campo de "Uso de CFDI" corresponda de manera exacta al tipo de gasto médico, educativo o funerario que acabas de realizar .

Es fundamental recordar que existe un límite legal para estos beneficios fiscales que no puedes ignorar. El monto total de tus deducciones personales no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, o bien, el 15% del total de tus ingresos anuales, aplicando siempre la cantidad que resulte menor.

Sin embargo, rubros específicos como los donativos a instituciones autorizadas, las aportaciones voluntarias para tu fondo de retiro y los gastos médicos por incapacidad tienen sus propias reglas. Estos conceptos cuentan con montos deducibles independientes que no se suman al límite general, permitiéndote deducir aún más dinero.

Como siempre te recomendamos en la sección de economía de El Informador, la clave del éxito financiero radica en la anticipación. Mantener un orden riguroso con tus comprobantes fiscales durante todo el año te evitará dolores de cabeza y te garantizará un proceso fluido cuando llega el mes de abril.

No esperes hasta el último minuto para organizar tu contabilidad personal ni dejes que el estrés te gane. Revisa tus facturas hoy mismo, consulta a tu especialista de confianza para aclarar dudas y prepárate con todas las herramientas necesarias para maximizar tu próximo saldo a favor ante las autoridades fiscales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SAT

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