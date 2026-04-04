Sábado de Gloria 2026: ¿Hay pago doble por trabajar esta fecha?

Con la llegada de la Semana Santa, muchas personas se preguntan si el Sábado de Gloria se paga como día festivo. La respuesta corta es no: trabajar este día no implica un pago doble obligatorio.

¿Es día festivo oficial? Esto dice la ley

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Sábado de Gloria —que en 2026 cae el 5 de abril— no está considerado como día de descanso obligatorio.

En su Artículo 74, la normativa define con claridad los días de descanso obligatorio en México, como Año Nuevo, el Día del Trabajo o Navidad.

Sin embargo, ninguna fecha de Semana Santa —incluidos Jueves, Viernes Santo o el propio Sábado de Gloria— aparece en esa lista oficial. Esto significa que, legalmente, son días laborales normales, sin un pago adicional.

¿Puedes descansar ese día? Sí, pero depende de tu empresa

Aunque la ley no obliga a otorgar el día libre, existe la posibilidad de descansar si llegas a un acuerdo con tu empleador.

Algunas empresas optan por dar el día, reducir jornadas o manejar esquemas especiales durante estos días, pero no es un derecho automático.

¿Tienes dudas? Así te puede ayudar la Profedet

Si no tienes claro cuáles son tus derechos laborales o quieres confirmar qué días sí son de descanso obligatorio, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde brindan asesoría gratuita, acompañamiento legal y orientación a trabajadores.

Puedes acudir a sus oficinas o comunicarte vía telefónica para recibir apoyo sin costo, y recuerda, todos los servicios son gratuitos

La Profedet recuerda que ninguno de sus servicios tiene costo. Si alguien intenta cobrarte por asesoría o trámites relacionados, puedes denunciarlo directamente ante la institución.

El Sábado de Gloria no garantiza pago doble, pero sí abre la puerta a negociar con tu empresa. Lo importante es conocer tus derechos y no dejarte llevar por mitos comunes en estas fechas.

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