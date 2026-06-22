Reino Unido se adhiere al TIPAT tras la ratificación de México: así se anunció

Este lunes 22 de junio de 2026 marca un hito en la agenda económica internacional de la República Mexicana. Las autoridades federales confirmaron que, tras la conclusión de los procesos legislativos y de validación correspondientes en nuestro país, ha entrado formalmente en vigor la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

De acuerdo con los comunicados oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía, la ratificación del gobierno mexicano funcionó como el detonante clave para que las disposiciones de este megacuerdo multilateral comiencen a aplicarse de forma inmediata entre ambas naciones. Con esta adición, el bloque comercial consolida una red de integración profunda que conecta a doce economías de Europa, Asia, Oceanía y el continente americano.

México, que figura como uno de los miembros fundadores de este instrumento arancelario desde diciembre de 2018, asume un rol de liderazgo estratégico en la expansión del acuerdo. La incorporación de la economía británica promete redefinir las reglas del juego para las importaciones y exportaciones, dotando de certidumbre legal de largo plazo a los inversionistas tras los reajustes globales provocados por el Brexit.

��Hoy, 22 de junio de 2026, entra en vigor la adhesión del Reino Unido al tratado, tras la ratificación de México.



��Menos aranceles: Se desgravarán productos industriales y agroalimentarios entre ambas naciones.

��Fortalecerá sectores clave como el automotriz, aeroespacial y… pic.twitter.com/C5a3NZL64W— Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Cadenas de valor y libre arancel: los sectores beneficiados con el nuevo acuerdo

¿Qué beneficios tangibles e inmediatos se desprenden de este anuncio de alto nivel? El principal atractivo del TIPAT radica en la liberalización progresiva y la desgravación fiscal de mercancías. Diversas estimaciones técnicas apuntan a que más del 99% de las exportaciones originarias de México hacia el territorio británico quedarán completamente libres de aranceles aduaneros.

Actualmente, el flujo de negocios e inversiones mutuas entre las dos naciones está sólidamente caracterizado por bienes de alto valor agregado, tales como maquinaria industrial, componentes electrónicos, medicamentos envasados y licores finos. Con la entrada en vigor del acuerdo, las empresas dispondrán de un acceso preferencial para colocar productos agroalimentarios y manufacturas avanzadas en el mercado europeo.

Asimismo, se implementará el mecanismo de acumulación de reglas de origen, una herramienta técnica que facilitará la integración de insumos multinacionales dentro de los procesos fabriles locales. Esto impactará de forma muy positiva al fortalecimiento de las industrias clave contempladas en el Plan México, impulsando nichos como el automotriz, el aeroespacial y el sector farmacéutico mediante una mayor transferencia tecnológica.

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Puntos clave y tips rápidos sobre el impacto del TIPAT

Adiós a los aranceles: Monitorea la lista de desgravación de la Secretaría de Economía; la gran mayoría de los productos industriales y agroalimentarios de exportación entran en tasa cero.

Monitorea la lista de desgravación de la Secretaría de Economía; la gran mayoría de los productos industriales y agroalimentarios de exportación entran en tasa cero. Certificación digital de origen: Adapta tus procesos de comercio exterior; el tratado permite que las propias empresas exportadoras emitan sus certificados, agilizando el paso por aduanas.

Adapta tus procesos de comercio exterior; el tratado permite que las propias empresas exportadoras emitan sus certificados, agilizando el paso por aduanas. Encadena tus insumos: Utiliza las reglas de acumulación regionales para combinar componentes de otros socios del TIPAT (como Japón o Canadá) en tus productos finales destinados al mercado británico.

Utiliza las reglas de acumulación regionales para combinar componentes de otros socios del TIPAT (como Japón o Canadá) en tus productos finales destinados al mercado británico. Atención al sector servicios: Explora las facilidades para la transferencia de tecnología y la exportación de servicios digitales, consultoría técnica y software, áreas fuertemente impulsadas en este marco multilateral.

¿Qué países forman actualmente el acuerdo del TIPAT junto con México y el Reino Unido?

El bloque comercial está integrado de forma permanente por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y la reciente incorporación formal del Reino Unido.

JM