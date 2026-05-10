El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es el organismo encargado de administrar el ahorro de vivienda de las personas trabajadoras en México. Su objetivo es facilitar el acceso a una casa digna mediante créditos hipotecarios, financiamientos y otros apoyos que se forman a partir de las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario de cada trabajador.

Con el paso del tiempo, muchas personas no utilizan este ahorro para adquirir o mejorar una vivienda, lo que genera dudas sobre qué pasa con ese dinero y quiénes pueden recuperarlo.

¿Quiénes pueden recuperar su saldo de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit?

De acuerdo con la información oficial del Infonavit, el saldo de la Subcuenta de Vivienda no se pierde, incluso si no se utilizó durante la vida laboral o si fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En estos casos, pueden solicitar su devolución las siguientes personas:

Trabajadores que cotizaron al IMSS

Personas con recursos acumulados en Infonavit

Pensionados o jubilados

Personas que nunca ejercieron crédito

Quienes ya terminaron de pagar un financiamiento

En caso de fallecimiento del titular, también pueden acceder los beneficiarios legales, como cónyuge, hijos o padres, siempre que acrediten el parentesco correspondiente.

¿Qué pasa si no se reclama el dinero del Infonavit?

El Infonavit aclara que el saldo no desaparece si no se solicita su devolución. Sin embargo, el trámite puede complicarse si existen errores en los datos, falta de documentos o en caso de fallecimiento del titular sin que el proceso haya sido iniciado.

Cuando esto ocurre, los beneficiarios pueden realizar el trámite para recuperar los recursos, siempre que presenten la documentación necesaria.

Requisitos y cómo solicitar la devolución del ahorro

Para pedir la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda se necesita contar con documentos como la resolución de pensión del IMSS, CURP, NSS, identificación oficial vigente y una cuenta bancaria con CLABE interbancaria.

El trámite puede realizarse en línea a través de Mi Cuenta Infonavit o de forma presencial en los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE) o Centros de Servicio Infonavit (CESI). El proceso es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

Una vez ingresada la solicitud, el Infonavit revisa la información del solicitante, su historial laboral y sus datos bancarios antes de realizar el depósito correspondiente.

El Infonavit mantiene este esquema para garantizar que el ahorro de vivienda de los trabajadores pueda ser recuperado bajo las condiciones establecidas. De esta manera, los recursos acumulados durante la vida laboral pueden ser reclamados por quienes cumplen con los requisitos o por sus beneficiarios en caso de fallecimiento.

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