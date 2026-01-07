¿Quiénes compraron acciones de Televisa a Emilio Azcárraga Jean?

Emilio Azcárraga Jean vendió el 49.6 % de sus acciones de Televisa, un movimiento que reconfigura la dirección de la empresa y se relaciona con su renuncia como presidente ejecutivo en 2024, en el contexto de la investigación del llamado FIFA Gate.

De acuerdo con la comunicación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación contempla la compraventa de 26 mil 332 millones de acciones Serie “A” de la empresa, e implocaría el pago de mil 926 millones de pesos. El cierre de la transacción estará sujeto al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Tras el movimiento, el nieto del fundador de Televisa quedará con aproximadamente el 23.5 % de la empresa.

Los compradores, a partes iguales, son Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, directivos de la televisora que han estado al frente de la empresa desde que Azcárraga Jean renunció a la presidencia para colaborar con una investigación vinculada al FIFA Gate en octubre de 2024. Como nuevos socios, podrán dirigir la empresa y nombrar y destituir miembros del Consejo de Administración.

Desde 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la FIFA señalaron a Azcárraga Jean como parte de una investigación por presuntos sobornos para obtener los derechos de transmisión de los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022, México–Estados Unidos–Canadá 2026 y la edición de 2030.

¿Quiénes son los nuevos socios de Televisa?

Tras la salida de Azcárraga de la presidencia de Televisa, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez asumieron como copresidentes ejecutivos, con el objetivo de evitar conflictos de interés derivados de la investigación por sobornos. Además, encabezan la dirección de la empresa en un contexto marcado por la adopción de nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo de medios de comunicación. Ahora también participan como socios.

Alfonso de Angoitia forma parte de Televisa desde 1997 y ha ocupado diversos cargos en el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. Su trabajo se ha enfocado en la expansión internacional y la diversificación de los negocios del consorcio.

Actualmente es presidente de TelevisaUnivision y miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banorte, FEMSA y Liberty Global para América Latina y el Caribe.

Bernardo Gómez, por su parte, ha estado a cargo de las relaciones políticas de Televisa y de su línea editorial, al dirigir el área de Noticieros Televisa.

También es miembro del Consejo de Administración de Univision Communications.

Tras el anuncio de la venta de acciones, los títulos de Televisa registraron movimientos moderados a la baja. En la Bolsa Mexicana de Valores, la acción retrocedió 0.47 %, para ubicarse en 10.66 pesos. En tanto, su ADR —certificado que representa acciones de la empresa en el mercado estadounidense— en el New York Stock Exchange mostró una caída de 0.33 %, a 2.99 dólares.