¿Qué es Polymarket y cómo funciona la plataforma de mercados de predicción?

Polymarket es el mercado de predicciones descentralizado más grande del mundo, en donde usuarios compran y venden acciones apostando sobre el resultado de eventos sobre diversos temas como política, elecciones presidenciales, entretenimiento, deportes, cultura popular, conflictos geopolíticos, entre otros.

Lo que lo diferencia con las casas de apuestas es que esta plataforma funciona como un mercado financiero donde los precios reflejan la probabilidad que el público asigna.

¿Cómo funciona?

Esta plataforma funciona como una bolsa de valores para eventos del mundo real, donde los precios de las acciones representan la probabilidad de que algo ocurra. Su forma de operar es con mercados de predicciones binarias, con preguntas que sólo puedan responderse con “SÍ” o “NO” , por ejemplo: “¿Timothée Chalamet ganará un premio Oscar este 2026?”. Los usuarios pueden participar comprando o vendiendo, votando según la expectativa que tengan sobre el resultado

Las acciones oscilan entre $0.01 y $0.99 USDC (una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense). Si una acción de "SÍ" cuesta $0.70, el mercado estima que hay un 70% de probabilidad de que el evento ocurra.

Cuando el evento se resuelve o termina, las acciones ganadoras pasan a valer $1 USDC y las perdedoras $0. De cualquier forma existe la posibilidad de poder vender tus acciones en cualquier momento antes del cierre para asegurar ganancias o reducir pérdidas.

¿Es seguro Polymarket?

Las investigaciones demuestran que los mercados de predicción suelen ser más precisos que los expertos, las encuestas y los analistas. Pues los operadores recopilan los datos; noticias, encuestas y opiniones de expertos, permitiendo que las operaciones estén informadas.

En cuanto al dinero, este se mantiene bloqueado en contratos inteligentes que garantizan el pago automático al ganador una vez que un oráculo (como UMA) verifica el resultado real del evento. Polymarket se apoya usando tecnología blockchain, Polygon, para las transacciones, que son rápidas y con comisiones no tan altas. Es un sistema muy transparente y más que otras plataformas.

Sin embargo, no está exenta de riesgos como cualquier otro sitio que maneje criptomonedas. Además en ciertos países está restringida, pues las autoridades cuestionan su legalidad para operar.

