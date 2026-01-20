La Bolsa Mexicana marca nuevo máximo pese a pérdidas globales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0.32 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 67 mil 683.38 puntos, anotando un nuevo máximo en una sesión de pérdidas a nivel global.

Con este resultado, la Bolsa mexicana anota su tercer avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula un avance del 5.3 %.

"El mercado de capitales cerró con fuertes pérdidas generalizadas a nivel global debido al incremento en la aversión al riesgo (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.32 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió la especialista, resaltaron los avances de las emisoras: Gentera (+4.39 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3.5 %), Industrias Peñoles (+3.17 %), Banregio (+2.75 %) y Televisa (+2.62 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +5.3 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 16 cerraron en terreno positivo", añadió Covarrubias, quien detalló que "Becle, Grupo Bimbo y Arca Continental registraron los retrocesos más relevantes".

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.15 % frente al dólar, al cotizar en 17.61 unidades por billete verde, frente a los 17.58 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 222.7 millones de títulos por un importe de 19.836 millones de pesos.

De las 769 firmas que cotizaron en la jornada, 211 terminaron con sus precios al alza, 535 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 5,66 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 4.47 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENETERA), con el 4.39 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –4.37 %; de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el -4.2 %, y del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el –3.63 %.

MF