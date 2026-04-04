Precios del petróleo podrían no bajar por guerra contra Irán; expertos

Los líderes mundiales se han apresurado a contener el alza del petróleo y la gasolina desde el inicio de la guerra con Irán, que retiró del mercado una cantidad récord de crudo. Petroleros varados en el Golfo Pérsico y daños a refinerías, oleoductos y terminales de exportación agravaron la situación.

Para aliviar el impacto en los consumidores, el presidente Donald Trump y otros jefes de Estado han recurrido a diversas medidas para aumentar la oferta y calmar el mercado. Un grupo de 32 países de la Agencia Internacional de la Energía liberó 400 millones de barriles de reservas de emergencia, el mayor volumen de su historia. Trump, además, activó la Reserva Estratégica de Petróleo, levantó sanciones al crudo ruso e iraní y suspendió temporalmente la Ley Jones.

Pese a ello, el petróleo superó los 100 dólares por barril y la gasolina promedia 4,06 dólares por galón en Estados Unidos. Los expertos advierten que estas acciones no compensan la escasez. “Son medidas incrementales”, explicó Mark Barteau, quien estima que apenas añaden entre 1 y 2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los 20 millones necesarios.

Antes del conflicto, unos 20 millones de barriles diarios —casi el 20% del consumo mundial— transitaban por el Estrecho de Ormuz. A esto se suma la paralización de producción en países del Golfo por falta de capacidad de exportación, lo que ha retirado otros 10 millones de barriles diarios del mercado.

Gran parte del crudo mundial proviene del Golfo Pérsico

El problema se agrava porque gran parte de la capacidad excedente mundial también está atrapada en el Golfo Pérsico. “El principal mecanismo para estabilizar precios está bloqueado”, señaló el analista Jim Krane. La Agencia Internacional de la Energía coincide en que reabrir el tránsito por Ormuz es clave para estabilizar los mercados.

Mientras tanto, se buscan alternativas. Arabia Saudí usa su oleoducto hacia el Mar Rojo para desviar unos 5 millones de barriles diarios, aunque con margen limitado. Trump también permitió la venta de petróleo iraní ya en tránsito, lo que amplía compradores pero no incrementa la oferta. En cambio, levantar sanciones al crudo ruso podría liberar barriles almacenados.

Otras medidas, como flexibilizar la Ley Jones para facilitar el transporte de gas natural, tendrían un impacto limitado en el precio del petróleo.

Aunque Estados Unidos es un gran productor, no puede aumentar rápidamente su producción para cubrir el déficit global. Duplicarla sería inviable a corto plazo, y expandirla incluso en un millón de barriles diarios sería difícil de sostener si los precios caen.

¿Pueden disminuir los precios del petróleo en plena guerra en Medio Oriente?

No. Los especialistas son tajantes; el mercado petrolero es global, por lo que ninguna medida aislada reduce significativamente los precios. A esto se suma un desajuste técnico: muchas refinerías estadounidenses están diseñadas para procesar crudo pesado, mientras que el país produce principalmente crudo ligero, lo que obliga a seguir importando.

En este contexto, advierten que la gravedad de la crisis dependerá de su duración. Si la guerra se prolonga por varias semanas más, el impacto será muchísimo más severo.

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AO

