Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el pago de marzo?

A principios de este año, el ISSSTE dio a conocer en Calendario Oficial de Pagos 2026

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Esta es la fecha en la que se paga la pensión ISSSTE del mes de marzo. SUN / ARCHIVO

Esta es la fecha en la que se paga la pensión ISSSTE del mes de marzo. SUN / ARCHIVO

Muchos pensionados por parte del ISSSTE se preguntan cuál es la fecha exacta en la que cae el depósito del mes de marzo, por lo que a continuación te brindamos la información.

En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE), dio a conocer el Calendario Oficial de Pagos 2026, durante los primeros días del año. Los pensionados pronto recibirán su primer pago.

Este es el Calendario Oficial de Pagos ISSSTE 

  • Marzo: Viernes 27 de febrero 
  • Abril: Viernes 27 de marzo
  • Mayo: Miércoles 29 de abril
  • Junio: Lunes 29 de mayo
  • Julio: Lunes 29 de junio
  • Agosto: Jueves 30 de julio
  • Septiembre: Viernes 28 de agosto
  • Octubre: Miércoles 30 de septiembre
  • Noviembre: Jueves 29 de octubre
  • Aguinaldo: Primera quincena de noviembre 
  • Diciembre: Viernes 27 de noviembre

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo es la próxima fecha de pago y quiénes cobran primero?

¿Qué es la Pensión ISSSTE?

El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), es una Afore Pública con objeto social, sin fines de lucro, que tiene como objetivo contribuir a que los trabajadores obtengan una mejor pensión cuando llegue el momento de retirarse, y mantener su calidad de vida.

Dicha pensión invierte y administra las cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE. A lo largo de los años, el sistema se ha ido actualizando, dando lugar a diferentes regímenes bajo los cuales un trabajador puede pensionarse.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que no todos los trabajadores se pensionan de la misma manera. Tienen que ver tanto las condiciones los requisitos, así como los cálculos que pueden variar significativamente dependiendo del régimen al que pertenezcan.

Lee: SAT podrá multarte si no presentas la Declaración Anual en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones