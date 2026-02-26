Pensión ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el pago de marzo?

Muchos pensionados por parte del ISSSTE se preguntan cuál es la fecha exacta en la que cae el depósito del mes de marzo, por lo que a continuación te brindamos la información.

En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE), dio a conocer el Calendario Oficial de Pagos 2026, durante los primeros días del año. Los pensionados pronto recibirán su primer pago.

Este es el Calendario Oficial de Pagos ISSSTE

Marzo: Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de febrero Abril: Viernes 27 de marzo

Viernes 27 de marzo Mayo: Miércoles 29 de abril

Miércoles 29 de abril Junio: Lunes 29 de mayo

Lunes 29 de mayo Julio: Lunes 29 de junio

Lunes 29 de junio Agosto: Jueves 30 de julio

Jueves 30 de julio Septiembre: Viernes 28 de agosto

Viernes 28 de agosto Octubre: Miércoles 30 de septiembre

Miércoles 30 de septiembre Noviembre: Jueves 29 de octubre

Jueves 29 de octubre Aguinaldo: Primera quincena de noviembre

Primera quincena de noviembre Diciembre: Viernes 27 de noviembre

¿Qué es la Pensión ISSSTE?

El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), es una Afore Pública con objeto social, sin fines de lucro, que tiene como objetivo contribuir a que los trabajadores obtengan una mejor pensión cuando llegue el momento de retirarse, y mantener su calidad de vida.

Dicha pensión invierte y administra las cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE. A lo largo de los años, el sistema se ha ido actualizando, dando lugar a diferentes regímenes bajo los cuales un trabajador puede pensionarse.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que no todos los trabajadores se pensionan de la misma manera. Tienen que ver tanto las condiciones los requisitos, así como los cálculos que pueden variar significativamente dependiendo del régimen al que pertenezcan.

