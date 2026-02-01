Pensión IMSS: ¿Se retrasa el pago de febrero 2026? Esto se sabe

Con el inicio de febrero, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran a la espera del depósito correspondiente al mes.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del IMSS para este 2026, los depósitos continuarán efectuándose durante los primeros días del mes al que corresponden, no obstante, en algunas circunstancias, los pagos pueden aplazarse unos días.

El retraso en los depósitos puede deberse a que el primer día del mes cae en fin de semana o en una jornada festiva reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como de descanso obligatorio, por lo que los bancos pausan sus actividades.

¿Cuándo llega el pago de febrero de la pensión IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el depósito de la pensión de febrero de 2026 se efectuará el próximo martes 3.

Esto se debe a que el primer día del mes cayó en fin de semana, y el segundo coincidió con el festivo por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

El monto de la pensión del IMSS varía, pues depende de factores personales como el régimen al que pertenece el pensionado, el salario base de cotización, el número de semanas cotizadas y la edad de retiro.

El pago se deposita en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que se proporcionó al realizar el trámite de pensión.

De acuerdo con el calendario del Instituto Mexicano del Seguro Social, otros meses en los que habrá ligeros retrasos este año son marzo, mayo, agosto y noviembre.

Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

¿Qué hacer si la Pensión IMSS no llega?

En caso de no recibir el depósito de la pensión en la fecha indicada en el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social o necesitar aclaraciones sobre diferencias en el monto del pago mensual, puedes llamar al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir directamente a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o Subdelegación para reportar el problema.

