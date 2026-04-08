Pensión IMSS: El mes del 2026 en el que te conviene jubilarte para ganar más dinero en tu retiro

A medida que se aproxima el retiro laboral, surge una pregunta recurrente entre los trabajadores en México: ¿existe un momento más conveniente para iniciar el trámite de la pensión del IMSS? Aunque a simple vista podría parecer irrelevante, la elección del mes sí puede influir en el monto final que se recibirá, así como en la forma en que se calcula este beneficio.

En 2026, este tema cobra mayor importancia debido al aumento en el costo de vida y a los recientes ajustes salariales. Elegir correctamente cuándo retirarse se ha convertido en una decisión estratégica que puede impactar las finanzas personales durante toda la jubilación .

Desde un punto de vista técnico, no hay un mes específico que garantice automáticamente una pensión más alta. Sin embargo, sí existen variables relacionadas con el historial laboral y el calendario que pueden aprovecharse para mejorar el resultado final.

Factores que influyen en el monto de la pensión

Uno de los elementos más relevantes es el salario base de cotización, el cual se calcula a partir de las últimas semanas trabajadas, dependiendo del régimen aplicable. Alcanzar el punto más alto de ingresos registrados antes de jubilarse puede marcar una diferencia considerable en la pensión.

También es clave considerar ingresos adicionales como aguinaldo, bonos o comisiones. Si estos conceptos están integrados al salario base, conviene esperar a que se reflejen en el registro antes de iniciar el trámite, ya que incrementan el promedio salarial.

Otro factor determinante es el número de semanas cotizadas. En algunos casos, prolongar la vida laboral unos meses permite aumentar este número, lo que se traduce en un mejor porcentaje de pensión.

Estrategia y tiempos para un retiro eficiente

Además de los aspectos financieros, existen variables administrativas que no deben pasarse por alto . Iniciar el trámite en periodos de alta demanda puede retrasar el primer pago, afectando la liquidez inmediata del trabajador.

Por otro lado, factores como la actualización anual por inflación tienen un impacto menor, pero también forman parte del cálculo a largo plazo.

Para quienes cotizan bajo esquemas más recientes, revisar el estado de la cuenta individual es fundamental. El rendimiento acumulado puede variar según el momento en que se retiren los recursos.

En este contexto, más que elegir un mes específico, lo recomendable es diseñar una estrategia personalizada basada en el historial laboral y las condiciones actuales.

Tomarse el tiempo para analizar estos elementos puede representar una diferencia significativa en los ingresos mensuales durante la jubilación.

Antes de iniciar el proceso, lo más prudente es solicitar una proyección formal o asesorarse con un especialista . Una decisión bien planificada puede maximizar un derecho construido a lo largo de toda una vida laboral.

SV