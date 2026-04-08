El sector de la construcción en México perfila una recuperación para 2026 impulsada por un incremento del 10.9% en el gasto en obra pública , de acuerdo con el análisis de BBVA México . Este repunte busca revertir el débil desempeño de 2025, cuando la industria registró una contracción derivada principalmente de recortes presupuestales en infraestructura.

El informe destaca que el nuevo impulso al gasto público estará enfocado en áreas estratégicas como energía y transporte , lo que podría detonar no solo la reactivación de la obra civil, sino también atraer inversión privada complementaria.

Obra civil cayó por recortes, pero edificación resistió

Durante 2025, el sector de la construcción se contrajo 1.0% anual, golpeado por una fuerte caída del 22.5% en la obra civil, consecuencia directa de menores niveles de inversión pública. Este desplome impactó la actividad productiva y evidenció la dependencia del sector respecto al gasto gubernamental.

En contraste, el subsector de edificación mostró mayor solidez al crecer 4.3%, con la vivienda residencial como principal motor. Este comportamiento ayudó a amortiguar la caída general y marcó el inicio de un cambio de tendencia hacia 2026.

Vivienda y crédito: señales mixtas en el mercado

El mercado inmobiliario atraviesa una etapa de transición. Por un lado, se observa una mayor oferta de vivienda, especialmente en el segmento de interés social, alineado con la política pública. Por otro, la demanda se mantiene limitada debido a un entorno de cautela financiera.

La colocación de crédito hipotecario presentó una ligera disminución por parte de la banca comercial, mientras que el Infonavit incrementó su financiamiento. Sin embargo, en todos los segmentos los préstamos tienden a ser de menor monto, reflejando prudencia tanto de instituciones como de compradores.

Además, los precios de la vivienda mantienen una tendencia al alza a nivel nacional, especialmente en zonas de alta demanda, lo que añade presión sobre la accesibilidad.

2026: Crecimiento condicionado a inversión y eficiencia

Para 2026, el panorama es más optimista. El aumento en el gasto público en infraestructura apunta a una reactivación de la obra civil, con efectos positivos en la inversión y la actividad económica.

No obstante, el informe advierte que la recuperación dependerá de factores clave como la eficiencia en la ejecución del gasto y la capacidad de atraer inversión privada. También influyen variables estructurales como la calidad del empleo, el acceso al financiamiento y el equilibrio regional del desarrollo.

Por lo que el sector construcción podría consolidar su recuperación, aunque todavía enfrenta desafíos importantes para lograr un crecimiento sostenido.

Para conocer el informe completo de la Situación Inmobiliaria. Primer semestre 2026, da clic aquí.

Con información de BBVA.

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