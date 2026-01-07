Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran mañana, 8 de enero?

En este mes de enero de 2026 se realizará el pago del primer bimestre de la pensión Bienestar para adultos mayores. Este apoyo forma parte de los programas del Bienestar, dirigidos por el gobierno de México, y es de carácter universal. Este jueves 8 de enero, las y los beneficiarios de la Pensión del Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El depósito será para quienes tienen apellido paterno que inicia con la letra C.Según la letra inicial del apellido paterno, el calendario de pagos de enero 2026 queda así:A: Lunes 5 de eneroB: Martes 6 de eneroC: Miércoles 7 y jueves 8 de eneroD, E, F: Viernes 9 de eneroG: Lunes 12 y martes 13 de eneroH, I, J, K: Miércoles 14 de eneroL: Jueves 15 de eneroM: Viernes 16 y lunes 19 de eneroN, Ñ, O: Martes 20 de eneroP, Q: Miércoles 21 de eneroR: Jueves 22 y viernes 23 de eneroS: Lunes 26 de eneroT, U, V: Martes 27 de eneroW, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero.Este 2026, la Pensión Bienestar para adultos mayores pagará un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos; este pago representa un incremento de 200 pesos frente al monto del año pasado. El objetivo de este aumento es fortalecer, año con año, el derecho constitucional de todas las personas adultas mayores a recibir esta pensión de manera directa, universal y sin intermediarios. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS