Pensión Bienestar: Apellidos que cobran HOY lunes 24 de noviembre

Esta es la última semana en la que las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de los programas del Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información difundida por la propia secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, la dispersión de pagos terminará este próximo 27 de noviembre, para los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago hoy lunes 24 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario compartido, para este día reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "R".

Aquí te compartimos el calendario completo:

Monto por programa

Pensión Adultos Mayores: $6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV