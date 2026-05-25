Pago Pensión IMSS junio 2026: esta es la fecha oficial del depósito

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la fecha del depósito correspondiente a la siguiente Pensión IMSS. De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán el pago del sexto mes del año el lunes 1 de junio de 2026 , día en que los recursos económicos quedarán disponibles en sus cuentas bancarias.

A diferencia del mes anterior, donde el pago sufrió un retraso por el día feriado del primero de mayo y luego el fin de semana, junio arranca sin interrupciones. Al ser el primero de junio un día hábil, las instituciones bancarias en todo México operarán con total normalidad desde primera hora.

Esto garantiza que los fondos estén disponibles de manera puntual, respetando el calendario oficial de prestaciones económicas del instituto. Los pensionados pueden estar tranquilos, ya que no habrá modificaciones de última hora ni suspensiones.

¿Quiénes reciben este depósito y dónde se entrega el dinero?

Este pago mensual corresponde a todos los adultos mayores, viudas y beneficiarios jubilados bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973. El dinero se deposita de forma directa y segura en la cuenta bancaria que el pensionado registró al momento de realizar su trámite.

El sistema está diseñado para que el recurso llegue a la cuenta del beneficiario sin intermediarios, evitando así posibles confusiones.

¿Por qué es importante conocer el calendario y cómo administrarlo?

Tener claridad sobre estas fechas no solo facilita la administración de tu ingreso mensual, sino que reduce riesgos innecesarios en la calle. Saber el día exacto te permite planificar el pago de servicios básicos, la compra de despensa y evitar recargos por pagos tardíos.

Además, el manejo adecuado y planificado de tu dinero previene que seas víctima de fraudes o que pases horas en filas interminables. Como siempre te recomendamos en El Informador, la prevención y la información oportuna son tus mejores herramientas financieras en el día a día.

Organizar un presupuesto mensual te ayudará a estirar tu pensión y a cubrir todas tus necesidades sin llegar a fin de mes con presiones. Recuerda que este ingreso es el fruto de tus años de trabajo, por lo que cuidarlo y administrarlo correctamente es una prioridad.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS 2026

El propio instituto dio a conocer desde finales de 2025 el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026 a través de su portal de internet, lo que permite a los beneficiarios anticipar sus planes para cobrar.

De acuerdo con la información oficial, las fechas de dispersión para todo el año son las siguientes:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Como se observa, junio mantiene el pago en el primer día del mes, al tratarse de una fecha hábil.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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