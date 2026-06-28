BIS alerta por deuda, inflación y riesgos de la IA

Considerado como el "banco central de los bancos centrales", el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha lanzado una contundente advertencia a los gobiernos y autoridades monetarias del mundo. En un contexto donde la economía global intenta consolidar su recuperación, el BIS ha identificado una trifecta de riesgos mayores que amenazan con descarrilar la estabilidad financiera: l os altos niveles de deuda pública, una inflación que se niega a ceder por completo y el impacto disruptivo de la Inteligencia Artificial (IA).

El fantasma de la inflación y la bomba de tiempo de la deuda

Aunque las agresivas subidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales en los últimos años han logrado contener las presiones en los precios, el BIS subraya que la batalla contra la inflación no ha terminado. Las tensiones geopolíticas, los costos de transición hacia energías limpias y la fragmentación del comercio global siguen presionando las cadenas de suministro.

A este escenario se suma lo que la institución califica como una trayectoria fiscal insostenible. Tras las inyecciones masivas de capital durante la pandemia, la deuda pública mundial ha alcanzado niveles históricos.

El BIS hace un enérgico llamado a los gobiernos para que abandonen las políticas de gasto expansivo y comiencen una consolidación fiscal urgente. De no hacerlo, los mercados podrían comenzar a dudar de la capacidad de pago de las naciones soberanas, desatando crisis de confianza y un encarecimiento brutal del crédito.

El peligro de la complacencia financiera

Otro punto rojo en el reporte de la institución con sede en Suiza es la desconexión existente entre el optimismo de los mercados financieros y la fragilidad de la economía real. Mientras las bolsas de valores han tocado máximos impulsadas por el entusiasmo tecnológico, el BIS advierte que los inversores están subestimando los riesgos macroeconómicos. Esta "complacencia" crea el caldo de cultivo perfecto para correcciones bruscas y caídas abruptas en los mercados en caso de que ocurra un evento adverso inesperado.

La Inteligencia Artificial: Un arma de doble filo

En un apartado novedoso, el BIS aborda la rápida adopción de la Inteligencia Artificial en el sistema financiero y productivo. Si bien reconoce que la IA promete mejoras significativas en la productividad y en la eficiencia operativa a largo plazo, también advierte que sus riesgos a corto y mediano plazo son enormes y aún poco comprendidos.

Entre las principales preocupaciones destacan:

Volatilidad algorítmica: La dependencia de modelos de IA para la toma de decisiones de inversión puede amplificar el pánico financiero.

La dependencia de modelos de IA para la toma de decisiones de inversión puede amplificar el pánico financiero. Ciberseguridad: El uso de IA por parte de actores maliciosos aumenta la sofisticación y el impacto potencial de los ataques contra la infraestructura financiera crítica.

El uso de IA por parte de actores maliciosos aumenta la sofisticación y el impacto potencial de los ataques contra la infraestructura financiera crítica. Desplazamiento laboral: Una transición desordenada en el mercado laboral podría generar tensiones sociales y presiones económicas adicionales.

Para el BIS, el camino a seguir es claro: los bancos centrales deben mantener una política monetaria prudente, los gobiernos deben apretarse el cinturón fiscal y las autoridades regulatorias necesitan acelerar el paso para crear marcos de control eficientes frente a las nuevas herramientas tecnológicas. El margen de error, aseguran, es cada vez más estrecho.

NG