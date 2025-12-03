Miércoles, 03 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 3 de diciembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 3 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 3 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 3 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 3 de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Plátano Tabasco por kilo a $14.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Jitomate Saladet por kilo a $19.90 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos
  • Limón sin semilla por kilo en $24.90 pesos
  • Naranja valencia por kilo a $19.90 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $32.90 pesos
  • Naranja sin semilla por kilo a $79.90 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones