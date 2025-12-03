Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 3 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 3 de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Plátano Tabasco por kilo a $14.90 pesos

Piña miel por kilo a $29.90 pesos

Jitomate Saladet por kilo a $19.90 pesos

Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos

Limón sin semilla por kilo en $24.90 pesos

Naranja valencia por kilo a $19.90 pesos

Toronja sangría por kilo a $32.90 pesos

Naranja sin semilla por kilo a $79.90 pesos

