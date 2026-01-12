Matrimonios: ¿Cuánto cuesta casarse en 2026 tras el aumento de la UMA?

Después de las celebraciones de Año Nuevo, las obligaciones fiscales se convierten en una realidad poco ansiada, pero sumamente importante para el funcionamiento del país. Dentro de estos deberes se encuentran el pago de impuestos, multas, actas y cualquier otra diligencia requerida por las autoridades; sin embargo, como es habitual, el valor de la UMA cambió recientemente, lo que implica un incremento en los costos de diversos trámites.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una herramienta utilizada como referencia económica en pesos para determinar el costo de obligaciones y trámites establecidos por la ley , tanto a nivel estatal como federal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actualización de la UMA se realiza de manera anual, multiplicando el valor del año anterior por el resultado de sumar uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Bajo este procedimiento se determinaron los valores de la UMA para 2026, los cuales entrarán en vigor el 1 de febrero. Las cifras son las siguientes:

Diario: $117.31 MXN

$117.31 MXN Mensual: $3 mil 566.22 MXN (valor diario x 30.4)

$3 mil 566.22 MXN (valor diario x 30.4) Anual: $42 mil 794.64 MXN (valor mensual x 12)

Esto significa que, si una multa, permiso o acta oficial está establecida en 10 UMAs, el monto a pagar se obtendrá al multiplicar ese número por el valor diario de la UMA ($117.31) , dando como resultado el costo final en pesos del trámite solicitado.

A partir del 1 de febrero de 2026 entran en vigor los nuevos valores de la UMA. X/ @INEGI_INFORMA

¿Cuánto cuesta una acta certificada de matrimonio tras el aumento de la UMA?

Con la actualización de la UMA, los costos de una copia certificada del acta de matrimonio varían según la entidad federativa y quedan de la siguiente manera:

Aguascalientes: $100.00

Baja California: $464.00

Baja California Sur: $232.00

Campeche: $119.00

Coahuila: $209.00

Colima: $102.00

Chiapas: $123.00

Chihuahua: $128.00

Ciudad de México: $98.00

Durango: $158.00

Guanajuato: $130.00

Guerrero: $100.00

Hidalgo: $147.00

Jalisco: $98.00

Estado de México: $74.00

Michoacán: $357.00

Morelos: $113.00

Nayarit: $82.00

Nuevo León: $65.00

Oaxaca: $131.00

Puebla: $170.00

Querétaro: $141.00

Quintana Roo: $226.00

San Luis Potosí: $127.00

Sinaloa: $124.00

Sonora: $104.00

Tabasco: $226.28

Tamaulipas: $114.00

Tlaxcala: $339.00

Veracruz: $207.00

Yucatán: $301.00

Zacatecas: $110.00

¿Cómo puedes obtener tu acta de matrimonio de forma fácil y rápida?

Recuerda que es posible solicitar el acta de matrimonio en línea a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Contar con una cuenta Llave MX. Proporcionar los datos del acta (nombre completo, fecha y lugar de registro) o la CURP de la persona registrada. Realizar el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito, o generar una línea de captura para pago en ventanilla. Una vez aprobado el pago, el sistema permitirá descargar el archivo en formato PDF, el cual podrá imprimirse en papel bond desde casa.

La actualización de la UMA para 2026 impacta directamente en el costo de múltiples trámites y servicios oficiales, por lo que es importante que la ciudadanía esté informada para evitar contratiempos y gastos inesperados.

Conocer el valor vigente de esta unidad permite planear mejor los pagos relacionados con multas, permisos y documentos oficiales, además de aprovechar alternativas digitales como la solicitud en línea de actas, que facilitan el acceso a estos servicios de forma rápida y segura.

