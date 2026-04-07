Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 7 de abril

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Además de las rebajas en productos específicos, en la compra de al menos 400.00 pesos en el departamento de pescados y mariscos se obtiene el 20 % de ahorro inmediato. Esta promoción aplica sólo en internet y hoy es su último día de vigencia.

Además, con el código WBCYBER7A y la compra mínima de 7,000.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito Banamex, hay 9 meses sin intereses y 12 % pesos de ahorro adicional.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Cebolla blanca: 32.00 pesos por kilo.

Fajitas de pechuga de pollo natural: 140.00 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 59.00 pesos por kilo

Lechuga romana: 24.90 pesos por pieza.

Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 50.00 pesos.

Mango Ataulfo: 45.00 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 29.00 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 39.00 pesos por kilo.

Pera Bosc: 39.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Pera red de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Pierna de cerdo en trozo: 124.00 pesos por kilo.

Piña miel: 22.50 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.

Sandía roja: 19.90 pesos por kilo.

Toronja: 34.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados