Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 21 de abril

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Básicos de la cocina, como el jitomate y la cebolla, están incluidos en las ofertas, así como una amplia variedad de cortes de pollo.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Además de los precios especiales en alimentos frescos, la tienda anuncia 25% de ahorro inmediato en compras en línea de al menos 350 pesos en carnes frías de marcas como San Rafael, Noche Buena, FUD y otras.

Por otra parte, para celebrar el Día del Niño, Walmart ofrece hasta 60% de descuento en productos Mattel y 200 pesos de ahorro inmediato en compras mínimas de 999 pesos en juguetes, al usar el código WCATJUGAR.

Asimismo, hay hasta 40% de descuento en una selección de productos para el Día de las Madres y en pantallas Hisense.

Del 20 al 26 de abril también se realiza la Walmart Week, en la que se ofrecen 12 meses sin intereses y 12% de ahorro adicional en compras mínimas de 7,000 pesos hechas con tarjetas BBVA y Walmart INVEX, al usar el código WBANCOS20A.

Ofertas destacadas del Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 54.00 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 32.00 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 64.00 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 39.00 pesos por kilo.

Piña miel: 22.50 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.

Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 50.00 pesos.

Mango paraíso: 35.00 pesos por kilo.

Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos por kilo.

Manzana Granny Smith: 39.00 pesos por kilo.

Melón chino: 29.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados