Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 19 de mayo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Este día. Walmart también tiene hasta 45% de descuento en pantallas Hisense y descuentos en productos de higiene, como el shampoo Head & Shoulders de 375 mililitros a 118.00 pesos, y la pasta dental Colgate triple acción 2 pack de 140 mililitros, por 51.00 pesos.

En comprar mínimas de 5,000.00 pesos, pagadas con tarjetas BBVA, la tienda ofrece 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional con el código WBBVA6MY.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 57.00 pesos por kilo.

Elote blanco: 9.90 pesos por pieza.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 44.00 pesos.

Mango Ataulfo: 35.00 pesos por kilo.

Manzana Envy en bolsa: 39.00 pesos por kilo.

Manzana Pink lady: 39.00 pesos por kilo.

Mora azul, charola de 170 gramos: 44.00 pesos.

Pepino: 24.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 29.00 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.

Piña miel: 23.00 pesos por kilo.

Zarzamora, charola de 170 gramos: 44.00 pesos.

Carnes y pescados