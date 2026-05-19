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Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 19 de mayo

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Este día. Walmart también tiene hasta 45% de descuento en pantallas Hisense y descuentos en productos de higiene, como el shampoo Head & Shoulders de 375 mililitros a 118.00 pesos, y la pasta dental Colgate triple acción 2 pack de 140 mililitros, por 51.00 pesos.

En comprar mínimas de 5,000.00 pesos, pagadas con tarjetas BBVA, la tienda ofrece 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional con el código WBBVA6MY.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 57.00 pesos por kilo.
  • Elote blanco: 9.90 pesos por pieza.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 44.00 pesos.
  • Mango Ataulfo: 35.00 pesos por kilo.
  • Manzana Envy en bolsa: 39.00 pesos por kilo.
  • Manzana Pink lady: 39.00 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 44.00 pesos.
  • Pepino: 24.90 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 29.00 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.
  • Piña miel: 23.00 pesos por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 44.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Carne de cerdo Marketside al pastor, 500 gramos: 78.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 118.00 pesos por kilo.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 104.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 149.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin hueso importada: 149.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 108.00 pesos por kilo.

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