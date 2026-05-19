Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 19 de mayo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.Este día. Walmart también tiene hasta 45% de descuento en pantallas Hisense y descuentos en productos de higiene, como el shampoo Head & Shoulders de 375 mililitros a 118.00 pesos, y la pasta dental Colgate triple acción 2 pack de 140 mililitros, por 51.00 pesos.En comprar mínimas de 5,000.00 pesos, pagadas con tarjetas BBVA, la tienda ofrece 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional con el código WBBVA6MY.Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart