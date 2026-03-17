Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 17 de marzo

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

En esta temporada de Cuaresma destacan las ofertas en pescados y mariscos, además de 25% de ahorro en la compra mínima de 500.00 pesos en productos McCormick, Herdez, Barilla y más.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para compras por internet por al menos 1,500.00 pesos, Walmart ofrece el cupón WSWEEKM225 para 225.00 pesos de descuento, y el cupón WSWEEKM360 para descuento de 360.00 pesos, en la compra mínima de 1,800 pesos.

Con el código WBANCOS12M y la compra mínima de 5,999.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito participantes, hay 12 meses sin intereses y 750.00 pesos de ahorro adicional.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Espárrago verde: 64.00 pesos por manojo.

Mandarina: 43.90 por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith en bolsa: 38.90 pesos por kilo.

Manzana pink en bolsa: 38.90 pesos por kilo.

Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 26.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 42.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados