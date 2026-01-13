Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 13 de enero

En su evento semanal Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con su doble garantía: si el producto adquirido no es del agrado del cliente, basta con llamar a atención al cliente para conseguir un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de 2 mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.Este martes, frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales. Además, la tienda ofrece hasta 40% de descuento en productos escolares; 35% de descuento y meses sin intereses (MSI) en consolas de videojuegos, así como 25% de rebaja y 12 MSI en línea blanca.Esta semana también se lleva a cabo la Walmart Week, donde los descuentos en varios departamentos alcanzan hasta 40% más 15% pagando con tarjetas BBVA.Frutas y verdurasCarnes y pescados