Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 13 de enero

En su evento semanal Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con su doble garantía: si el producto adquirido no es del agrado del cliente, basta con llamar a atención al cliente para conseguir un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de 2 mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Este martes, frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales. Además, la tienda ofrece hasta 40% de descuento en productos escolares; 35% de descuento y meses sin intereses (MSI) en consolas de videojuegos, así como 25% de rebaja y 12 MSI en línea blanca.

Esta semana también se lleva a cabo la Walmart Week, donde los descuentos en varios departamentos alcanzan hasta 40% más 15% pagando con tarjetas BBVA.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Cilantro: 6.90 por manojo.

Fresas, caja con 454 gramos: 39.90 pesos.

Jitomate saladet: 4.90 pesos por kilo.

Limón agrio: 24.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 24.90 pesos por kilo.

Mandarina: 29.90 por kilo.

Manzana gala: 29.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 49.90 pesos por kilo.

Manzana red delicious: 29.90 pesos por kilo.

Naranja: 16.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.

Pepino: 14.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.

Piña miel: 14.90 pesos por kilo.

Toronja: 19.90 pesos por kilo.

Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados