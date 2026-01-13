Martes, 13 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 13 de enero

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR/J. Acosta

En su evento semanal Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con su doble garantía: si el producto adquirido no es del agrado del cliente, basta con llamar a atención al cliente para conseguir un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de 2 mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Este martes, frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales. Además, la tienda ofrece hasta 40% de descuento en productos escolares; 35% de descuento y meses sin intereses (MSI) en consolas de videojuegos, así como 25% de rebaja y 12 MSI en línea blanca.

Esta semana también se lleva a cabo la Walmart Week, donde los descuentos en varios departamentos alcanzan hasta 40% más 15% pagando con tarjetas BBVA.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 6.90 por manojo.
  • Fresas, caja con 454 gramos: 39.90 pesos.
  • Jitomate saladet: 4.90 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 24.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 24.90 pesos por kilo.
  • Mandarina: 29.90 por kilo.
  • Manzana gala: 29.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 49.90 pesos por kilo.
  • Manzana red delicious: 29.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 16.90 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.
  • Pepino: 14.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 14.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 19.90 pesos por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados

  • Carne deshebrada de cerdo SuKarne, 300 gramos: 68.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 120.00 pesos por kilo.
  • Carne molida de res 80/20: 99.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 175.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones