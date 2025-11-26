La marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer significó el cierre de negocios del centro de la capital del país, lo que generó pérdidas económicas y gasto en protección , dijo la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX)

Comercios, servicios y turismo afectados por Marcha del 25N

Indicó que las pérdidas estimadas por ventas no realizadas ascendieron a 21 millones 760 mil pesos, si se considera que se afectó a 4 mil 478 unidades de comercios, servicios y turismo.

A esa cifra se le suman los costos de protección, porque los establecimientos invierten para cubrir fachadas y contratar seguridad privada, lo que significó, solamente en la marcha de ayer martes, 25 de noviembre, un gasto superior a los 38 millones 284 mil pesos en la jornada.

Se calculan pérdidas de más de mil millones de pesos

En un comunicado, la Canaco CDMX informó que, por la recurrencia de las marchas, de la violencia, actos vandálicos, saqueos y cierres de vialidades que se han registrado en estas movilizaciones, el gasto acumulado por año se calcula en más de mil millones de pesos.

Canaco reconoce la legitimidad de las marchas mientras sean pacíficas

El organismo dijo que respetan el derecho a la protesta siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica y ordenada, con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes públicos y privados.

“Reconocemos la legitimidad de la causa de erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, subrayamos la importancia de conciliar esta prerrogativa con el derecho al trabajo y a la libre circulación, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la capital”, expuso.

Dijo que cada marcha termina en un acto vandálico y se cierran vialidades y se afecta la actividad comercial en zonas estratégicas del corredor Reforma-Centro Histórico.

