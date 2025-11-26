La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara informó que durante la pasada edición del Buen Fin las ventas se incrementaron en un 34 por ciento.

Durante la presentación del estudio de impacto económico de el Buen Fin 2025 en la zona metropolitana de Guadalajara se informó que en esta edición se registró una derrama económica de 8 mil 133 millones de pesos lo que significó 2 mil 68 millones de pesos más en comparación en comparación con los 6 mil 65 millones de pesos del año pasado.

Los productos más vendidos fueron la ropa, calzado y textiles, seguido de electrónica, artículos del hogar, juguetes, artículos deportivos y electrodomésticos y línea blanca.

Según el estudio del organismo empresarial el ticket promedio fue de 8 mil 887 pesos y la mayoría de los consumidores estableció un presupuesto.

Sobre la forma de pago el 57 por ciento de las compras se realizó en efectivo, 36 por ciento a crédito y 7 por ciento en ambas formas de pago.

Nora Ampudia, catedrática de la Universidad Panamericana, explicó que este año hubo un incremento de compras en línea que sumado a que hubo un día más de promoción provocó que las plazas y tiendas no se vieran abarrotadas como en otros años.

“Este año hubo cinco días y eso diluye y el segundo es que sí cada vez se compra más en línea por la comodidad de comprar desde el hogar, pero el incremento en el ticket e incremento en las ventas reflejan que no ha disminuido el impacto del Buen Fin” , dijo la también vicepresidente de análisis Estadístico y Proyecciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara también se informó que la oferta más común este año fue el descuento del 30 por ciento.

