LFT: ¿Habrá puente el 2 de febrero por el Día de la Candelaria 2026?

Con la llegada de febrero, surge la duda sobre si el Día de la Candelaria 2026 tiene descanso obligatorio en el calendario de efemérides en México. Aunque es una fecha de gran tradición cultural, la respuesta legal depende de un motivo distinto.

El Día de la Candelaria y lo que dice la ley

Es importante aclarar que, aunque el 2 de febrero es una celebración de gran arraigo en México por la tradicional "tamaliza" y la presentación del Niño Jesús en el templo, no es un día de asueto oficial por motivos religiosos.

Sin embargo, sí habrá un puente ese día debido a la coincidencia con una fecha cívica nacional.

¿Por qué no se trabaja el lunes 2 de febrero de 2026?

El descanso de este día está estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) debido a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Aunque el aniversario oficial es el 5 de febrero, la ley establece que el descanso se traslada al primer lunes de febrero para crear un fin de semana largo.

Calendario de días de descanso oficiales 2026

De acuerdo con la LFT, estos son los días de asueto obligatorio para los trabajadores en México:

1 de enero: Año Nuevo.

Primer lunes de febrero: En conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo: En conmemoración del 21 de marzo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

Tercer lunes de noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre.

1 de diciembre: Cada seis años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

25 de diciembre: Navidad.

Días electorales: Según determinen las leyes federales y locales en caso de elecciones ordinarias.

Entonces, aunque el 2 de febrero sea de descanso obligatorio, no se debe a una celebración religiosa, sino por motivos cívicos.

