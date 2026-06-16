Julio Regalado en Soriana: estos son los vinos y licores al 3x2

La campaña Julio Regalado 2026 continúa en Soriana con promociones en diversas categorías, incluyendo una amplia selección de vinos y licores bajo el esquema 3x2 . Con esta mecánica, los clientes pagan dos productos y reciben un tercero sin costo, lo que reduce significativamente el precio por unidad.

Entre las marcas participantes se encuentran algunas de las etiquetas más exclusivas del mercado, desde tequilas extra añejos y mezcales artesanales hasta whiskys de alta gama y cognacs de colección.

Los vinos y licores más accesibles en promoción

De menor a mayor precio regular, algunas de las opciones destacadas son:

Whisky Chivas 13 Yo Sherry 750 ml — $1,239

Whisky Johnnie Walker Black Label 750 ml — $1,245

Bowmore 12 Años 700 ml — $1,245

Tequila Herradura Añejo 750 ml — $1,249

Mezcal Creyente Tobalá 750 ml con accesorios — $1,245

Cognac Hennessy Very Special 700 ml — $1,315

Tequila Severo Añejo 750 ml — $1,334

Mezcal Los Danzantes Reposado 750 ml — $1,350

Brandy Cardenal Mendoza Gran Reserva 700 ml — $1,380.90

Whisky Buchanan's Master 750 ml — $1,385

Mezcal Amarás Sierrudo Joven 700 ml — $1,399

Cognac Remy Martin VSOP 700 ml — $1,445

Ginebra Monkey 47 500 ml — $1,470

Vino Tinto Malleolus Tempranillo 750 ml — $1,489

Etiquetas premium para coleccionistas y aficionados

Dentro de la promoción también figuran bebidas de alta gama con precios superiores a los 2 mil pesos:

Whisky Johnnie Walker Green Label 700 ml — $2,239

Whisky Hibiki Suntory 750 ml — $2,629

Tequila Don Julio Primavera 750 ml — $2,759

Whisky The Glenlivet 15 Years Old 750 ml — $2,829

Tequila 1800 Añejo Guachimontón 700 ml — $2,999

Tequila Arette Gran Clase Extra Añejo 700 ml — $3,009

Tequila Centinela 3 Años 750 ml — $3,310

Tequila 1800 Milenio Extra Añejo 700 ml — $3,605

Tequila Reserva de la Familia Extra Añejo 750 ml — $3,799

Whisky Glenfiddich 18 Años 750 ml — $4,345

Whisky Royal Salute 21 Años 700 ml — $4,519.56



Los productos más costosos del 3x2

Las etiquetas con los precios más elevados dentro de la promoción son:

Whisky Glenlivet 18 Años 750 ml — $5,125

Whisky Ballantine's 21 Años 700 ml — $5,189

Cognac Rémy Martin XO 700 ml — $5,565

Cognac Martell Cordon Bleu 700 ml — $6,035

Ron Havana Club 15 Años 700 ml — $6,639

Whisky Chivas Regal Ultis 750 ml — $7,697

Cognac Martell XO 700 ml — $7,710

Tequila Don Ramón Swarovski Añejo 750 ml — $8,059

Whisky Chivas Regal 25 Años 700 ml — $9,938

Whisky Ballantine's 30 Años 700 ml — $11,655

Así funciona el 3x2

La dinámica de la promoción consiste en llevar tres productos participantes y pagar únicamente dos. Además, Soriana informa que algunas compras pueden acumular beneficios adicionales al utilizar determinados métodos de pago participantes.

Antes de realizar una compra, se recomienda verificar disponibilidad, vigencia y condiciones específicas de la promoción en tiendas físicas y canales oficiales de Soriana.

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