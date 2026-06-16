Julio Regalado en Soriana: estos son los vinos y licores al 3x2

La campaña Julio Regalado 2026 continúa en Soriana con promociones en diversas categorías, incluyendo una amplia selección de vinos y licores bajo el esquema 3x2. Con esta mecánica, los clientes pagan dos productos y reciben un tercero sin costo, lo que reduce significativamente el precio por unidad.Entre las marcas participantes se encuentran algunas de las etiquetas más exclusivas del mercado, desde tequilas extra añejos y mezcales artesanales hasta whiskys de alta gama y cognacs de colección.De menor a mayor precio regular, algunas de las opciones destacadas son:Dentro de la promoción también figuran bebidas de alta gama con precios superiores a los 2 mil pesos:Las etiquetas con los precios más elevados dentro de la promoción son:La dinámica de la promoción consiste en llevar tres productos participantes y pagar únicamente dos. Además, Soriana informa que algunas compras pueden acumular beneficios adicionales al utilizar determinados métodos de pago participantes.Antes de realizar una compra, se recomienda verificar disponibilidad, vigencia y condiciones específicas de la promoción en tiendas físicas y canales oficiales de Soriana. EE