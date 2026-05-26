INAPAM dará beneficio de 9 mil pesos extra para los adultos mayores que cumplan este requisito

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que las personas mayores de 60 años podrán acceder a oportunidades laborales con ingresos mensuales de hasta 9 mil pesos o más, gracias al programa Vinculación Productiva, una iniciativa que busca facilitar la incorporación de adultos mayores al mercado laboral formal.

Además del salario, los beneficiarios podrán obtener prestaciones de ley y esquemas de trabajo flexibles adaptados a sus necesidades.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva?

El programa Vinculación Productiva funciona como un enlace entre adultos mayores y empresas interesadas en contratar personal con experiencia y estabilidad laboral.

A través de convenios con instituciones públicas y privadas, el INAPAM ofrece vacantes en distintas áreas y modalidades de empleo, permitiendo que las personas de la tercera edad continúen activas laboralmente y mejoren sus ingresos.

Según el instituto, los participantes podrían ganar entre 9 mil y 14 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto y las condiciones laborales.

Beneficios que ofrece el programa

Los adultos mayores que logren integrarse al programa podrán acceder a diversos beneficios laborales, entre ellos:

Sueldo base garantizado según el puesto

Prestaciones de ley, como IMSS, vacaciones y aguinaldo

Horarios flexibles

Trabajos por hora, jornada o proyecto

Posibilidad de recibir beneficios superiores a los establecidos por la ley

El objetivo es ofrecer oportunidades dignas y adecuadas para las necesidades de las personas mayores.

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Requisito indispensable para obtener el beneficio

El principal requisito para participar es contar con la credencial vigente del INAPAM.

La tarjeta puede tramitarse gratuitamente en cualquier módulo del instituto para personas de 60 años o más.

Además, durante el registro también se solicitan los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía

CURP actualizado

Credencial INAPAM vigente

Aunque algunas empresas podrían pedir requisitos adicionales según el tipo de empleo, el proceso de inscripción y vinculación es completamente gratuito.

¿Cómo registrarse al programa?

Las personas interesadas deben acudir al módulo del INAPAM más cercano en un horario de 08:00 a 15:00 horas y seguir estos pasos:

Presentar la credencial INAPAM y una identificación oficial. Llenar la solicitud de inclusión social con datos personales y experiencia laboral. Realizar una entrevista con personal del programa Vinculación Productiva. Elegir la actividad o vacante más adecuada según su perfil. Esperar la asignación de entrevistas laborales cuando exista una vacante compatible.

Adultos mayores podrán acceder a empleos formales

El INAPAM destacó que esta iniciativa busca reconocer la experiencia de los adultos mayores y facilitar su acceso a empleos formales con condiciones laborales justas.

Las autoridades reiteraron que ningún trámite tiene costo y recomendaron a la población acudir únicamente a módulos oficiales para evitar fraudes o cobros indebidos.

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