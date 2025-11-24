La tasa de inflación general en México se elevó en la primera quincena de noviembre al 3.61% interanual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato —por encima de las expectativas del mercado— es mayor al 3.57% de todo octubre, pero está por debajo del 4.21% con el que cerró el 2024.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0.47 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del 0.37% y la interanual del 4.56 por ciento.

Por su parte, el índice de precios subyacente —considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad, como los alimentos y el combustible— aumentó un 0.04% quincenal y un 4.32% interanual, detalló el Inegi.

La partida de no subyacentes aumentó un 1.93% a tasa quincenal, y se elevó un 1.29% interanual. Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías retrocedieron un 0.19% en la quincena, pero aumentaron un 4.13% en el año.

Este fue el incremento de los servicios a nivel quincenal y anual

Según el Inegi, los servicios avanzaron un 0.25% quincenal y un 4.50% interanual. En los no subyacentes, los agropecuarios crecieron un 0.69% respecto al periodo inmediato anterior, pero descendieron un -0.41% frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mexicano aumentaron un 2.92% en la quincena, y un 2.66% en el año. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0.71% quincenal y de 3.69% a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024, con una subida del 4.21%, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.66% de 2023, del 7.82% de 2022 y del 7.36% de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de noviembre está por encima de la meta del 3% del Banco de México, que a principios de noviembre rebajó la tasa de interés al 7.25% , su undécimo recorte consecutivo y tercero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

