Inflación en México subió durante los primeros días de noviembre

De acuerdo con el Inegi, en 2024, los precios al consumidor cerraron  muy por debajo de las expectativas del mercado 

Por: EFE

El dato de inflación de la primera quincena de noviembre está por encima de la meta del 3% del Banco de México, según indica el Inegi. NTX / ARCHIVO

La tasa de inflación general en México se elevó en la primera quincena de noviembre al 3.61% interanual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato —por encima de las expectativas del mercado— es mayor al 3.57% de todo octubre, pero está por debajo del 4.21% con el que cerró el 2024.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0.47 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del 0.37% y la interanual del 4.56 por ciento.

Por su parte, el índice de precios subyacente —considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad, como los alimentos y el combustible— aumentó un 0.04% quincenal y un 4.32% interanual, detalló el Inegi.

La partida de no subyacentes aumentó un 1.93% a tasa quincenal, y se elevó un 1.29% interanual. Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías retrocedieron un 0.19% en la quincena, pero aumentaron un 4.13% en el año.

Este fue el incremento de los servicios a nivel quincenal y anual

Según el Inegi, los servicios avanzaron un 0.25% quincenal y un 4.50% interanual. En los no subyacentes, los agropecuarios crecieron un 0.69% respecto al periodo inmediato anterior, pero descendieron un -0.41% frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mexicano aumentaron un 2.92% en la quincena, y un 2.66% en el año. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0.71% quincenal y de 3.69% a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024, con una subida del 4.21%, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.66% de 2023, del 7.82% de 2022 y del 7.36% de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de noviembre está por encima de la meta del 3% del Banco de México, que a principios de noviembre rebajó la tasa de interés al 7.25%, su undécimo recorte consecutivo y tercero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

AO
 

