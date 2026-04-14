INAPAM 2026: Quiénes NO deben renovar su tarjeta (y por qué no debes dejarte engañar)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) emitió un mensaje de alerta para proteger a millones de beneficiarios en todo el país. A través de sus canales oficiales, la dependencia desmintió categóricamente los rumores sobre una supuesta caducidad masiva de sus credenciales de descuento.

¿Qué está pasando con las tarjetas?

En los últimos meses, ha circulado información sugiriendo que los plásticos emitidos en años anteriores perderían su validez oficial.

Ante esta situación, el Gobierno de México fue tajante en su comunicado: "¡Aviso Importante! Personas Adultas Mayores no se dejen engañar, todas las Credenciales INAPAM emitidas en años anteriores y actuales están Vigentes".

ESPECIAL / INAPAM

Esto significa que, sin importar el diseño, el color o si la tarjeta tiene el logotipo de administraciones pasadas, la identificación sigue siendo completamente válida.

Las personas beneficiarias podrán seguir utilizándola sin interrupciones para acceder a descuentos en transporte público, farmacias, supermercados y servicios médicos.

¿Quiénes NO deben renovar su credencial?

La respuesta es que la gran mayoría de los adultos mayores. Si la tarjeta está en buenas condiciones físicas, no tiene por qué hacer ningún trámite.

Mientras los datos personales sean legibles y la fotografía del rostro se distinga claramente, el plástico no requiere ninguna actualización.

El objetivo principal de este aviso es evitar que las personas de la tercera edad hagan filas innecesarias en los módulos del Bienestar.

Además, se busca prevenir que caigan en fraudes orquestados por estafadores que cobran por una supuesta "actualización obligatoria". Recuerda que todos los trámites de esta dependencia son 100% gratuitos.

Los únicos casos donde SÍ es obligatoria la renovación

Aunque la credencial no tiene fecha de vencimiento, existen excepciones lógicas donde el plástico debe ser reemplazado por uno nuevo.

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, sí deberás acudir a tu módulo más cercano (ya sea en Guadalajara, el resto de Jalisco o cualquier estado de la República):

Extravío o robo: Si perdiste tu tarjeta, necesitas una reposición inmediata para proteger tu identidad y mantener tus beneficios.

Si perdiste tu tarjeta, necesitas una reposición inmediata para proteger tu identidad y mantener tus beneficios. Daño severo: Si el plástico está roto, manchado, o si el código de barras y tus datos ya no se pueden leer.

Si el plástico está roto, manchado, o si el código de barras y tus datos ya no se pueden leer. Actualización de datos: Si cambiaste de domicilio o necesitas modificar información clave para vincularla con otros apoyos federales como la Pensión Bienestar.

¿Cómo y dónde tramitar la reposición si la necesitas?

Si tú o un familiar forma parte del grupo que sí requiere un plástico nuevo, el proceso de reposición es bastante sencillo y accesible.

Se debe acudir de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, a los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar.

Es importante llevar una identificación oficial vigente, CURP de reciente impresión, un comprobante de domicilio (no mayor a seis meses) y dos fotografías tamaño infantil.

Las autoridades señalan que es importante mantenerse informados siempre a través de fuentes oficiales y, sobre todo, nunca compartir los datos personales o bancarios con desconocidos que prometan agilizar trámites.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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