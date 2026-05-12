El Hot Sale 2026 no solo llegará con miles de promociones y descuentos exclusivos, también marcará una nueva etapa en las compras digitales en México: el uso de Inteligencia Artificial para encontrar mejores precios, comparar productos y tomar decisiones de compra más inteligentes, por ello la edición de este año promete convertirse en la más tecnológica hasta ahora, impulsada por consumidores cada vez más estratégicos y conectados.

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La IA cambia la forma de comprar

La décimo tercera edición del Hot Sale, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online, se realizará del 25 de mayo al 2 de junio y estará marcada por una tendencia que gana fuerza entre los compradores digitales: el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo durante el proceso de compra

De acuerdo con Daniela Orozco, directora de estudios de mercado e inteligencia de negocios de la organización, al menos 6 de cada 10 consumidores planean utilizar IA para validar ofertas, comparar precios, buscar recomendaciones y analizar productos antes de concretar una compra.

La especialista explicó que el llamado “agentic commerce” comienza a posicionarse como una de las principales tendencias del comercio electrónico, ya que cada vez más usuarios recurren a asistentes inteligentes y herramientas automatizadas para ahorrar tiempo y reducir riesgos al comprar en línea.

Compradores más estratégicos y menos impulsivos

Los hábitos de consumo también han cambiado. Según datos de la AMVO, el perfil dominante durante el Hot Sale será el del comprador estratégico, representando el 41% de los consumidores digitales.

A este grupo le siguen los llamados “cazadores de ofertas” con 27%, los exploradores oportunistas con 17%, mientras que los compradores por impulso representan apenas el 11%.

Para Pierre-Claude Blaise, CEO de la asociación, el consumidor mexicano ya no compra únicamente por emoción o urgencia, sino que investiga y analiza antes de tomar una decisión.

Actualmente, 66% de los usuarios consulta información en línea antes de acudir a una tienda física y 71% combina experiencias digitales y presenciales durante su proceso de compra.

Cómo aprovechar la IA durante el Hot Sale 2026

Las herramientas de Inteligencia Artificial pueden convertirse en grandes aliadas durante esta temporada de descuentos. Algunas de las funciones más utilizadas por los consumidores incluyen:

Comparar precios entre distintas tiendas en segundos.

Detectar si una oferta realmente representa un descuento.

Recibir recomendaciones personalizadas según intereses y presupuesto.

Analizar reseñas y opiniones de otros compradores.

Encontrar productos similares con mejor precio.

Además, los asistentes inteligentes permiten ahorrar tiempo al filtrar opciones y mostrar únicamente productos relevantes para cada usuario.

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