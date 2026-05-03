Guía para calcular cuánto te corresponde de utilidades

El ejercicio fiscal 2026 marca el periodo en el que las empresas deben distribuir el 10% de su utilidad neta generada en 2025 entre sus trabajadores. Este derecho, establecido en el artículo 123 de la Constitución, no solo representa una prestación económica, sino un mecanismo de equidad que reconoce el papel de los empleados en la generación de ganancias.

Cómo se calcula la PTU paso a paso

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el monto a repartir se divide bajo dos criterios: el tiempo laborado y el salario de cada trabajador. Para entender el cálculo, el proceso se desarrolla en varias etapas:

Consolidación de datos: identificar los días trabajados durante 2025 y el salario anual base.

identificar los días trabajados durante 2025 y el salario anual base. División del fondo: el 10% de la utilidad se separa en dos partes iguales (50% y 50%).

el 10% de la utilidad se separa en dos partes iguales (50% y 50%). Factor por días trabajados: se suman los días laborados de todos los empleados y se obtiene un valor por día.

se suman los días laborados de todos los empleados y se obtiene un valor por día. Factor por salario: se realiza el mismo cálculo considerando los sueldos anuales de toda la plantilla.

se realiza el mismo cálculo considerando los sueldos anuales de toda la plantilla. Resultado final: se multiplican ambos factores por los datos individuales (días y salario), y la suma define la PTU a recibir.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya que la claridad en este procedimiento es fundamental para evitar conflictos laborales.

Fechas límite y topes establecidos por ley

Las empresas tienen plazos específicos para cumplir con este pago. Las personas morales deben realizarlo entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tienen como fecha límite el 29 de junio.

Además, existen límites máximos: el monto no puede superar tres meses del salario actual o el promedio de lo recibido en los últimos tres años, aplicando el beneficio que resulte más favorable para el trabajador.

Quiénes reciben utilidades y quiénes quedan fuera

Tienen derecho a recibir PTU los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente.

En contraste, quedan excluidos directores, administradores, gerentes generales, socios y personas que prestan servicios por honorarios, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Qué hacer ante irregularidades

En caso de inconsistencias o incumplimientos, las autoridades recomiendan acudir a las instancias de inspección laboral para solicitar mediación y garantizar el respeto a este derecho.

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