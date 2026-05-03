Guía para calcular cuánto te corresponde de utilidades

El ejercicio fiscal 2026 marca el periodo en el que las empresas deben distribuir el 10% de su utilidad neta generada en 2025 entre sus trabajadores. Este derecho, establecido en el artículo 123 de la Constitución, no solo representa una prestación económica, sino un mecanismo de equidad que reconoce el papel de los empleados en la generación de ganancias. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el monto a repartir se divide bajo dos criterios: el tiempo laborado y el salario de cada trabajador. Para entender el cálculo, el proceso se desarrolla en varias etapas:La Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya que la claridad en este procedimiento es fundamental para evitar conflictos laborales. Las empresas tienen plazos específicos para cumplir con este pago. Las personas morales deben realizarlo entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tienen como fecha límite el 29 de junio. Además, existen límites máximos: el monto no puede superar tres meses del salario actual o el promedio de lo recibido en los últimos tres años, aplicando el beneficio que resulte más favorable para el trabajador. Tienen derecho a recibir PTU los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente. En contraste, quedan excluidos directores, administradores, gerentes generales, socios y personas que prestan servicios por honorarios, conforme a la Ley Federal del Trabajo. En caso de inconsistencias o incumplimientos, las autoridades recomiendan acudir a las instancias de inspección laboral para solicitar mediación y garantizar el respeto a este derecho. EE