SAT fija plazo para dictamen fiscal 2025; esta es la fecha límite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a empresas y personas físicas con actividad empresarial que el 15 de mayo es la fecha límite para presentar el dictamen de estados financieros del ejercicio fiscal 2025.

La autoridad enfatizó que cumplir en tiempo y forma es fundamental para evitar sanciones y mantener en regla las obligaciones fiscales.

Qué es y por qué es importante el dictamen fiscal

El dictamen fiscal es un documento elaborado por un contador público autorizado, quien revisa a detalle la información financiera del contribuyente y emite una opinión profesional sobre su situación económica.

Este análisis permite validar que los datos reportados ante la autoridad sean correctos y transparentes, lo que contribuye a generar confianza y certeza en el cumplimiento tributario.

Quiénes deben presentarlo y quiénes pueden optar por hacerlo

Esta obligación aplica a empresas que durante el ejercicio anterior hayan acumulado ingresos iguales o superiores a mil 940 millones de pesos para efectos del ISR , así como a aquellas que tienen acciones colocadas en la bolsa de valores.

No obstante, también existe la posibilidad de presentarlo de manera voluntaria para contribuyentes que superen ciertos criterios, como ingresos mayores a 157 millones de pesos, activos superiores a 124 millones de pesos o contar con al menos 300 trabajadores activos de forma constante durante el año.

Multas y consecuencias por incumplimiento

El incumplimiento de esta obligación puede resultar costoso. Las multas van de 17 mil a más de 173 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Además, el SAT puede restringir el uso del Certificado de Sello Digital, herramienta indispensable para emitir facturas electrónicas, e incluso cancelar este permiso si no se corrige la irregularidad.

Cumplir fortalece el sistema fiscal

El organismo subrayó que presentar el dictamen no solo evita penalizaciones, sino que también contribuye a fortalecer el sistema tributario nacional.

Esto permite asegurar recursos públicos que financian programas, infraestructura y acciones clave para el desarrollo económico del país.

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